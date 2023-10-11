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На Западе сами перекрывают газопроводы, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
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16:01 11.10.2023 (обновлено: 16:16 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/putin-1902051399.html
На Западе сами перекрывают газопроводы, заявил Путин
На Западе сами перекрывают газопроводы, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
На Западе сами перекрывают газопроводы, заявил Путин
Россия не сокращает подачу газа в Европу, западные страны сами отказываются от поставок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:01
2023-10-11T16:16
россия
европа
в мире
владимир путин
украина
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия не сокращает подачу газа в Европу, западные страны сами отказываются от поставок, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы же ничего не сокращаем, мы подачу не сокращаем, они сами отказываются. А результат вот такой - обратный ожидаемому. У нас есть поговорка такая: не копай чужому яму, сам в нее попадешь. Вот они попали в эту яму", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"."Отказываются от нашего газа. Вопрос - зачем? Смотрите, мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает, транзит идет, наш газ в Европе получают. Украина взяла закрыла второй маршрут. Ну, послушайте, она же деньги получает из Европы ежемесячно 4-5 миллиардов долларов, ну, частично, из США, но в значительной степени из Европы. Европа вполне могла бы сказать - ну, маршрут-то откройте быстро, нам это нужно, поддерживать нашу экономику. Нет", - рассказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Президент РФ выразил недоумение, "почему по одному маршруту можно транспортировать газ в Европу, а по-другому нельзя"."Или поляки - взяли и закрыли "Ямал-Европа" - огромный маршрут, мощный, взяли и закрыли. Это их инициатива была. Ну, Германия могла бы сказать: слушайте, мы самый большой донор в европейский фонд, Польша, во всяком случае до последнего времени, была самым большим получателем денег из этих фондов. Ну, могли бы сказать: слушайте, вы, если клюете с этой руки, так не кусайте ее, маршрут откройте нам, газ-то пустите. Нет", - отметил Путин, добавив, что не очень понимает, что там вообще происходит."Но ясно, что современная политическая система поднимает наверх иногда не очень компетентных людей. Ну, ладно. Но какой-то механизм общественного, парламентского контроля за соблюдением принимаемых решений, хотя бы в сфере экономики, должен быть. Должен, но он тоже не работает", - подчеркнул президент РФ.
https://ria.ru/20231011/ukraina-1902054248.html
https://ria.ru/20231011/gaz-1902055128.html
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россия, европа, в мире, владимир путин, украина, экономика
Россия, Европа, В мире, Владимир Путин, Украина, Экономика
На Западе сами перекрывают газопроводы, заявил Путин

Путин: политическая система на Западе поднимает наверх не очень умных людей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя". Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия не сокращает подачу газа в Европу, западные страны сами отказываются от поставок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы же ничего не сокращаем, мы подачу не сокращаем, они сами отказываются. А результат вот такой - обратный ожидаемому. У нас есть поговорка такая: не копай чужому яму, сам в нее попадешь. Вот они попали в эту яму", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
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"Отказываются от нашего газа. Вопрос - зачем? Смотрите, мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает, транзит идет, наш газ в Европе получают. Украина взяла закрыла второй маршрут. Ну, послушайте, она же деньги получает из Европы ежемесячно 4-5 миллиардов долларов, ну, частично, из США, но в значительной степени из Европы. Европа вполне могла бы сказать - ну, маршрут-то откройте быстро, нам это нужно, поддерживать нашу экономику. Нет", - рассказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ выразил недоумение, "почему по одному маршруту можно транспортировать газ в Европу, а по-другому нельзя".
"Или поляки - взяли и закрыли "Ямал-Европа" - огромный маршрут, мощный, взяли и закрыли. Это их инициатива была. Ну, Германия могла бы сказать: слушайте, мы самый большой донор в европейский фонд, Польша, во всяком случае до последнего времени, была самым большим получателем денег из этих фондов. Ну, могли бы сказать: слушайте, вы, если клюете с этой руки, так не кусайте ее, маршрут откройте нам, газ-то пустите. Нет", - отметил Путин, добавив, что не очень понимает, что там вообще происходит.
"Но ясно, что современная политическая система поднимает наверх иногда не очень компетентных людей. Ну, ладно. Но какой-то механизм общественного, парламентского контроля за соблюдением принимаемых решений, хотя бы в сфере экономики, должен быть. Должен, но он тоже не работает", - подчеркнул президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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