https://ria.ru/20231011/putin-1902051399.html

На Западе сами перекрывают газопроводы, заявил Путин

На Западе сами перекрывают газопроводы, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023

На Западе сами перекрывают газопроводы, заявил Путин

Россия не сокращает подачу газа в Европу, западные страны сами отказываются от поставок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:01

2023-10-11T16:01

2023-10-11T16:16

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия не сокращает подачу газа в Европу, западные страны сами отказываются от поставок, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы же ничего не сокращаем, мы подачу не сокращаем, они сами отказываются. А результат вот такой - обратный ожидаемому. У нас есть поговорка такая: не копай чужому яму, сам в нее попадешь. Вот они попали в эту яму", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"."Отказываются от нашего газа. Вопрос - зачем? Смотрите, мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает, транзит идет, наш газ в Европе получают. Украина взяла закрыла второй маршрут. Ну, послушайте, она же деньги получает из Европы ежемесячно 4-5 миллиардов долларов, ну, частично, из США, но в значительной степени из Европы. Европа вполне могла бы сказать - ну, маршрут-то откройте быстро, нам это нужно, поддерживать нашу экономику. Нет", - рассказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Президент РФ выразил недоумение, "почему по одному маршруту можно транспортировать газ в Европу, а по-другому нельзя"."Или поляки - взяли и закрыли "Ямал-Европа" - огромный маршрут, мощный, взяли и закрыли. Это их инициатива была. Ну, Германия могла бы сказать: слушайте, мы самый большой донор в европейский фонд, Польша, во всяком случае до последнего времени, была самым большим получателем денег из этих фондов. Ну, могли бы сказать: слушайте, вы, если клюете с этой руки, так не кусайте ее, маршрут откройте нам, газ-то пустите. Нет", - отметил Путин, добавив, что не очень понимает, что там вообще происходит."Но ясно, что современная политическая система поднимает наверх иногда не очень компетентных людей. Ну, ладно. Но какой-то механизм общественного, парламентского контроля за соблюдением принимаемых решений, хотя бы в сфере экономики, должен быть. Должен, но он тоже не работает", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20231011/ukraina-1902054248.html

https://ria.ru/20231011/gaz-1902055128.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, в мире, владимир путин, украина, экономика