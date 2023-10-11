https://ria.ru/20231011/putin-1902049524.html

Российские энергетики выполняют все обязательства, заявил Путин

Российские энергетики выполняют все обязательства, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023

Российские энергетики выполняют все обязательства, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские энергетики выполняют все обязательства перед своими партнерами как внутри страны, так и за ее пределами. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:55

2023-10-11T15:55

2023-10-11T16:10

владимир путин

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экономика

европа

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские энергетики выполняют все обязательства перед своими партнерами как внутри страны, так и за ее пределами."Некоторые наши бывшие партнёры, прежде всего, в Соединённых Штатах, в Европе, главным образом в Европе, начали отказываться от наших энергоносителей, вводить определённые ценовые ограничения, по объёмам, по страховке, по фрахту (ограничения - ред.). Результат я вам сказал какой. Да, наверное, наша энергетическая отрасль могла бы с лучшим эффектом отработать в предыдущие полтора года, но результат работы хороший, это во-первых. Во-вторых, мы все свои обязательства выполняем внутри страны и перед нашими партнёрами, которые хотят с нами работать", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду.

https://ria.ru/20231007/energetika-1901152802.html

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Дарья Буймова

владимир путин, россия, экономика, европа