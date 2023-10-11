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Российские энергетики выполняют все обязательства, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
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15:55 11.10.2023 (обновлено: 16:10 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/putin-1902049524.html
Российские энергетики выполняют все обязательства, заявил Путин
Российские энергетики выполняют все обязательства, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Российские энергетики выполняют все обязательства, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские энергетики выполняют все обязательства перед своими партнерами как внутри страны, так и за ее пределами. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:55
2023-10-11T16:10
владимир путин
россия
экономика
европа
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские энергетики выполняют все обязательства перед своими партнерами как внутри страны, так и за ее пределами."Некоторые наши бывшие партнёры, прежде всего, в Соединённых Штатах, в Европе, главным образом в Европе, начали отказываться от наших энергоносителей, вводить определённые ценовые ограничения, по объёмам, по страховке, по фрахту (ограничения - ред.). Результат я вам сказал какой. Да, наверное, наша энергетическая отрасль могла бы с лучшим эффектом отработать в предыдущие полтора года, но результат работы хороший, это во-первых. Во-вторых, мы все свои обязательства выполняем внутри страны и перед нашими партнёрами, которые хотят с нами работать", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду.
https://ria.ru/20231007/energetika-1901152802.html
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владимир путин, россия, экономика, европа
Владимир Путин, Россия, Экономика, Европа
Российские энергетики выполняют все обязательства, заявил Путин

Путин: российские энергетики выполняют все обязательства в России и за рубежом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские энергетики выполняют все обязательства перед своими партнерами как внутри страны, так и за ее пределами.
"Некоторые наши бывшие партнёры, прежде всего, в Соединённых Штатах, в Европе, главным образом в Европе, начали отказываться от наших энергоносителей, вводить определённые ценовые ограничения, по объёмам, по страховке, по фрахту (ограничения - ред.). Результат я вам сказал какой. Да, наверное, наша энергетическая отрасль могла бы с лучшим эффектом отработать в предыдущие полтора года, но результат работы хороший, это во-первых. Во-вторых, мы все свои обязательства выполняем внутри страны и перед нашими партнёрами, которые хотят с нами работать", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Путин заявил об открытости России к сотрудничеству в сфере энергетики
7 октября, 14:48
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаЕвропа
 
 
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