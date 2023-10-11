https://ria.ru/20231011/putin-1902049524.html
Российские энергетики выполняют все обязательства, заявил Путин
Российские энергетики выполняют все обязательства, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Российские энергетики выполняют все обязательства, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские энергетики выполняют все обязательства перед своими партнерами как внутри страны, так и за ее пределами. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:55
2023-10-11T15:55
2023-10-11T16:10
владимир путин
россия
экономика
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155935/83/1559358358_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_f09c46aa68f1efa641495ce3400c44c0.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские энергетики выполняют все обязательства перед своими партнерами как внутри страны, так и за ее пределами."Некоторые наши бывшие партнёры, прежде всего, в Соединённых Штатах, в Европе, главным образом в Европе, начали отказываться от наших энергоносителей, вводить определённые ценовые ограничения, по объёмам, по страховке, по фрахту (ограничения - ред.). Результат я вам сказал какой. Да, наверное, наша энергетическая отрасль могла бы с лучшим эффектом отработать в предыдущие полтора года, но результат работы хороший, это во-первых. Во-вторых, мы все свои обязательства выполняем внутри страны и перед нашими партнёрами, которые хотят с нами работать", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в среду.
https://ria.ru/20231007/energetika-1901152802.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155935/83/1559358358_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_38a583c2580a7e50679d4e1413e0e5ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, европа
Владимир Путин, Россия, Экономика, Европа
Российские энергетики выполняют все обязательства, заявил Путин
Путин: российские энергетики выполняют все обязательства в России и за рубежом