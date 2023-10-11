https://ria.ru/20231011/putin-1902034415.html

Путин рассказал о развитии гидроэнергетики

Путин рассказал о развитии гидроэнергетики - РИА Новости, 11.10.2023

Путин рассказал о развитии гидроэнергетики

Развитие гидроэнергетики поможет продвинуться в борьбе с сезонными паводками, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:08

2023-10-11T15:08

2023-10-11T15:16

экономика

россия

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Развитие гидроэнергетики поможет продвинуться в борьбе с сезонными паводками, заявил президент РФ Владимир Путин. "Развивая гидроэнергетику, мы сможем продвинуться и в решении проблем сезонных паводков. Регулирование стоков, накопление паводковых вод в водохранилищах ГЭС позволит не только снизить потери от чрезвычайных ситуаций, но и создать колоссальные запасы чистой воды", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20231011/evrosoyuz-1902030087.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023