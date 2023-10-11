https://ria.ru/20231011/putin-1902034415.html
Путин рассказал о развитии гидроэнергетики
Путин рассказал о развитии гидроэнергетики - РИА Новости, 11.10.2023
Путин рассказал о развитии гидроэнергетики
Развитие гидроэнергетики поможет продвинуться в борьбе с сезонными паводками, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:08
2023-10-11T15:08
2023-10-11T15:16
экономика
россия
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Развитие гидроэнергетики поможет продвинуться в борьбе с сезонными паводками, заявил президент РФ Владимир Путин. "Развивая гидроэнергетику, мы сможем продвинуться и в решении проблем сезонных паводков. Регулирование стоков, накопление паводковых вод в водохранилищах ГЭС позволит не только снизить потери от чрезвычайных ситуаций, но и создать колоссальные запасы чистой воды", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
https://ria.ru/20231011/evrosoyuz-1902030087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Россия, Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Путин рассказал о развитии гидроэнергетики
Путин: развитие гидроэнергетики поможет продвинуться в борьбе с паводками
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Развитие гидроэнергетики поможет продвинуться в борьбе с сезонными паводками, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Развивая гидроэнергетику, мы сможем продвинуться и в решении проблем сезонных паводков. Регулирование стоков, накопление паводковых вод в водохранилищах ГЭС позволит не только снизить потери от чрезвычайных ситуаций, но и создать колоссальные запасы чистой воды", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
Путин назвал последствия попыток ЕС отказаться от российской энергии