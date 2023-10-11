https://ria.ru/20231011/prygun-1902102540.html

Житель Новой Зеландии прыгнул с моста 941 раз за сутки

Житель Новой Зеландии прыгнул с моста 941 раз за сутки - РИА Новости, 11.10.2023

Житель Новой Зеландии прыгнул с моста 941 раз за сутки

Житель Новой Зеландии Майк Херд за сутки прыгнул с моста 941 раз, установив новый мировой рекорд в банджи-джампинге, сообщил телеканал ABC News. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:22

2023-10-11T18:22

2023-10-11T19:52

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Житель Новой Зеландии Майк Херд за сутки прыгнул с моста 941 раз, установив новый мировой рекорд в банджи-джампинге, сообщил телеканал ABC News.В качестве площадки 41-летний Херд выбрал Харбор-Бридж в Окленде.Новозеландец уже устанавливал рекорд в 2017 году, но тогда он сделал на 500 прыжков меньше.До Херда статус мирового рекордсмена по банджи-джампингу принадлежал французу Франсуа-Мари Дибону. В прошлом году он за сутки сделал 765 прыжков с моста Гарри в Шотландии.За свое достижение новозеландец получил 8,6 тысячи местных долларов (примерно 8,1 тысячи долларов США). Он решил передать приз на благотворительность, направив деньги на помощь людям с нарушениями ментального здоровья.

https://ria.ru/20210924/parashyut-1751719903.html

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в мире, новая зеландия, шотландия, сша