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Житель Новой Зеландии прыгнул с моста 941 раз за сутки - РИА Новости, 11.10.2023
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18:22 11.10.2023 (обновлено: 19:52 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/prygun-1902102540.html
Житель Новой Зеландии прыгнул с моста 941 раз за сутки
Житель Новой Зеландии прыгнул с моста 941 раз за сутки - РИА Новости, 11.10.2023
Житель Новой Зеландии прыгнул с моста 941 раз за сутки
Житель Новой Зеландии Майк Херд за сутки прыгнул с моста 941 раз, установив новый мировой рекорд в банджи-джампинге, сообщил телеканал ABC News. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:22
2023-10-11T19:52
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Житель Новой Зеландии Майк Херд за сутки прыгнул с моста 941 раз, установив новый мировой рекорд в банджи-джампинге, сообщил телеканал ABC News.В качестве площадки 41-летний Херд выбрал Харбор-Бридж в Окленде.Новозеландец уже устанавливал рекорд в 2017 году, но тогда он сделал на 500 прыжков меньше.До Херда статус мирового рекордсмена по банджи-джампингу принадлежал французу Франсуа-Мари Дибону. В прошлом году он за сутки сделал 765 прыжков с моста Гарри в Шотландии.За свое достижение новозеландец получил 8,6 тысячи местных долларов (примерно 8,1 тысячи долларов США). Он решил передать приз на благотворительность, направив деньги на помощь людям с нарушениями ментального здоровья.
https://ria.ru/20210924/parashyut-1751719903.html
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в мире, новая зеландия, шотландия, сша
В мире, Новая Зеландия, Шотландия, США
Житель Новой Зеландии прыгнул с моста 941 раз за сутки

Новозеландец прыгнул с моста 941 раз за сутки, установив новый мировой рекорд

© Фото : AJ Hackett Bungy New ZealandМайк Херд
Майк Херд - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : AJ Hackett Bungy New Zealand
Майк Херд
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Житель Новой Зеландии Майк Херд за сутки прыгнул с моста 941 раз, установив новый мировой рекорд в банджи-джампинге, сообщил телеканал ABC News.
В качестве площадки 41-летний Херд выбрал Харбор-Бридж в Окленде.

В банджи-джампинге участника привязывают к длинному эластичному канату, после чего он прыгает с большой высоты. После того как канат натягивается, прыгун снова взлетает вверх. Острые ощущения возникают во время свободного падения, а затем отскока. Этот цикл повторяется несколько раз.

Новозеландец уже устанавливал рекорд в 2017 году, но тогда он сделал на 500 прыжков меньше.
До Херда статус мирового рекордсмена по банджи-джампингу принадлежал французу Франсуа-Мари Дибону. В прошлом году он за сутки сделал 765 прыжков с моста Гарри в Шотландии.
За свое достижение новозеландец получил 8,6 тысячи местных долларов (примерно 8,1 тысячи долларов США). Он решил передать приз на благотворительность, направив деньги на помощь людям с нарушениями ментального здоровья.
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