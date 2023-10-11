Житель Новой Зеландии прыгнул с моста 941 раз за сутки
Новозеландец прыгнул с моста 941 раз за сутки, установив новый мировой рекорд
© Фото : AJ Hackett Bungy New ZealandМайк Херд
© Фото : AJ Hackett Bungy New Zealand
Майк Херд
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Житель Новой Зеландии Майк Херд за сутки прыгнул с моста 941 раз, установив новый мировой рекорд в банджи-джампинге, сообщил телеканал ABC News.
В качестве площадки 41-летний Херд выбрал Харбор-Бридж в Окленде.
В банджи-джампинге участника привязывают к длинному эластичному канату, после чего он прыгает с большой высоты. После того как канат натягивается, прыгун снова взлетает вверх. Острые ощущения возникают во время свободного падения, а затем отскока. Этот цикл повторяется несколько раз.
Новозеландец уже устанавливал рекорд в 2017 году, но тогда он сделал на 500 прыжков меньше.
До Херда статус мирового рекордсмена по банджи-джампингу принадлежал французу Франсуа-Мари Дибону. В прошлом году он за сутки сделал 765 прыжков с моста Гарри в Шотландии.
За свое достижение новозеландец получил 8,6 тысячи местных долларов (примерно 8,1 тысячи долларов США). Он решил передать приз на благотворительность, направив деньги на помощь людям с нарушениями ментального здоровья.