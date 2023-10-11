https://ria.ru/20231011/pridnestrove-1902060351.html

Санду заявила, что хочет решить приднестровский конфликт с помощью ЕС

Санду заявила, что хочет решить приднестровский конфликт с помощью ЕС - РИА Новости, 11.10.2023

Санду заявила, что хочет решить приднестровский конфликт с помощью ЕС

Власти Молдавии намерены найти решение приднестровского конфликта при участии Евросоюза, заявила в среду глава республики Майя Санду. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:29

2023-10-11T16:29

2023-10-11T16:29

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

приднестровская молдавская республика

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КИШИНЕВ, 11 окт – РИА Новости. Власти Молдавии намерены найти решение приднестровского конфликта при участии Евросоюза, заявила в среду глава республики Майя Санду. Президент Молдавии созвала в среду Высший совет безопасности, на котором представила национальную стратегию безопасности. Ранее Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию. "Мы хотим популяризировать все преимущества вступления Молдавии в Европейский союз среди наших граждан, проживающих на левом берегу Днестра. Политическое решение конфликта на Днестре, которое будет найдено при активном участии Евросоюза и других стратегических партнеров, должно быть устойчивым, функциональным и соответствовать европейским устремлениям Молдавии", - заявила Санду на брифинге в Кишиневе по итогам заседания совбеза. Президент Молдавии в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в союз. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899354895.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, приднестровская молдавская республика