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Санду заявила, что хочет решить приднестровский конфликт с помощью ЕС - РИА Новости, 11.10.2023
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16:29 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/pridnestrove-1902060351.html
Санду заявила, что хочет решить приднестровский конфликт с помощью ЕС
Санду заявила, что хочет решить приднестровский конфликт с помощью ЕС - РИА Новости, 11.10.2023
Санду заявила, что хочет решить приднестровский конфликт с помощью ЕС
Власти Молдавии намерены найти решение приднестровского конфликта при участии Евросоюза, заявила в среду глава республики Майя Санду. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:29
2023-10-11T16:29
в мире
молдавия
майя санду
евросоюз
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 11 окт – РИА Новости. Власти Молдавии намерены найти решение приднестровского конфликта при участии Евросоюза, заявила в среду глава республики Майя Санду. Президент Молдавии созвала в среду Высший совет безопасности, на котором представила национальную стратегию безопасности. Ранее Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию. "Мы хотим популяризировать все преимущества вступления Молдавии в Европейский союз среди наших граждан, проживающих на левом берегу Днестра. Политическое решение конфликта на Днестре, которое будет найдено при активном участии Евросоюза и других стратегических партнеров, должно быть устойчивым, функциональным и соответствовать европейским устремлениям Молдавии", - заявила Санду на брифинге в Кишиневе по итогам заседания совбеза. Президент Молдавии в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в союз. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230929/moldaviya-1899354895.html
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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евросоюз, Приднестровская Молдавская Республика
Санду заявила, что хочет решить приднестровский конфликт с помощью ЕС

Санду заявила, что ищет пути решения приднестровского конфликта при участии ЕС

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 окт – РИА Новости. Власти Молдавии намерены найти решение приднестровского конфликта при участии Евросоюза, заявила в среду глава республики Майя Санду.
Президент Молдавии созвала в среду Высший совет безопасности, на котором представила национальную стратегию безопасности. Ранее Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию.
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"Мы хотим популяризировать все преимущества вступления Молдавии в Европейский союз среди наших граждан, проживающих на левом берегу Днестра. Политическое решение конфликта на Днестре, которое будет найдено при активном участии Евросоюза и других стратегических партнеров, должно быть устойчивым, функциональным и соответствовать европейским устремлениям Молдавии", - заявила Санду на брифинге в Кишиневе по итогам заседания совбеза.
Президент Молдавии в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в союз.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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21 сентября, 16:49
 
В миреМолдавияМайя СандуЕвросоюзПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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