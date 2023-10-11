Санду заявила, что хочет решить приднестровский конфликт с помощью ЕС
Санду заявила, что ищет пути решения приднестровского конфликта при участии ЕС
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 окт – РИА Новости. Власти Молдавии намерены найти решение приднестровского конфликта при участии Евросоюза, заявила в среду глава республики Майя Санду.
Президент Молдавии созвала в среду Высший совет безопасности, на котором представила национальную стратегию безопасности. Ранее Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию.
"Мы хотим популяризировать все преимущества вступления Молдавии в Европейский союз среди наших граждан, проживающих на левом берегу Днестра. Политическое решение конфликта на Днестре, которое будет найдено при активном участии Евросоюза и других стратегических партнеров, должно быть устойчивым, функциональным и соответствовать европейским устремлениям Молдавии", - заявила Санду на брифинге в Кишиневе по итогам заседания совбеза.
Президент Молдавии в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в союз.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.