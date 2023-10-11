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В Госдуме заявили, что Зеленский пойдет на любые преступления ради Запада - РИА Новости, 11.10.2023
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17:01 11.10.2023 (обновлено: 17:03 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/prestupleniya-1902072375.html
В Госдуме заявили, что Зеленский пойдет на любые преступления ради Запада
В Госдуме заявили, что Зеленский пойдет на любые преступления ради Запада - РИА Новости, 11.10.2023
В Госдуме заявили, что Зеленский пойдет на любые преступления ради Запада
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что режим Владимира Зеленского без западной помощи падет в считанные месяцы, поэтому он пойдет на любые... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:01
2023-10-11T17:03
в мире
украина
госдума рф
владимир зеленский
дмитрий белик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что режим Владимира Зеленского без западной помощи падет в считанные месяцы, поэтому он пойдет на любые преступления, лишь бы вернуть внимание и расположение Запада. Так он прокомментировал заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, что западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики России. "Нынешний режим на Украине без западной помощи падет за несколько месяцев, поэтому Зеленский пойдет на любое преступление, массовые убийства, диверсии на атомных станциях и других стратегических объектах, лишь бы Запад опять обратил взгляд в сторону Украины и переключил внимание с Ближнего Востока", - сказал Белик РИА Новости. По его мнению, события на Ближнем Востоке "замылили ситуацию на Украине". &quot;Сегодня весь Запад душою с Тель-Авивом, а до Украины сейчас им нет дела. Зеленский понимает, что он отодвинут сейчас на второй, а то, может, и на третий план, поэтому ему нужно как воздух срочно что-то придумать для новой эйфории по отношению к Украине и расположения западных спонсоров&quot;, - сказал депутат.
https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1902017459.html
https://ria.ru/20231011/oshibka-1902016417.html
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в мире, украина, госдума рф, владимир зеленский, дмитрий белик, ближний восток, тель-авив, сергей нарышкин
В мире, Украина, Госдума РФ, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Ближний Восток, Тель-Авив, Сергей Нарышкин
В Госдуме заявили, что Зеленский пойдет на любые преступления ради Запада

Депутат Белик: Зеленский пойдет на любые преступления ради Запада

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что режим Владимира Зеленского без западной помощи падет в считанные месяцы, поэтому он пойдет на любые преступления, лишь бы вернуть внимание и расположение Запада.
Так он прокомментировал заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, что западные спецслужбы готовят украинские боевые диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики России.
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Гагин объяснил, почему Зеленскому выгодно продолжение конфликта
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«
"Нынешний режим на Украине без западной помощи падет за несколько месяцев, поэтому Зеленский пойдет на любое преступление, массовые убийства, диверсии на атомных станциях и других стратегических объектах, лишь бы Запад опять обратил взгляд в сторону Украины и переключил внимание с Ближнего Востока", - сказал Белик РИА Новости.
По его мнению, события на Ближнем Востоке "замылили ситуацию на Украине".
«

"Сегодня весь Запад душою с Тель-Авивом, а до Украины сейчас им нет дела. Зеленский понимает, что он отодвинут сейчас на второй, а то, может, и на третий план, поэтому ему нужно как воздух срочно что-то придумать для новой эйфории по отношению к Украине и расположения западных спонсоров", - сказал депутат.

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В миреУкраинаГосдума РФВладимир ЗеленскийДмитрий БеликБлижний ВостокТель-АвивСергей Нарышкин
 
 
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