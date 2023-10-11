https://ria.ru/20231011/pravitelstvo-1902111556.html

В Израиле рассказали, чем будет заниматься чрезвычайное правительство

В Израиле рассказали, чем будет заниматься чрезвычайное правительство - РИА Новости, 11.10.2023

В Израиле рассказали, чем будет заниматься чрезвычайное правительство

Чрезвычайное правительство Израиля не будет принимать законы или государственные решения, не касающиеся войны, следует из совместного заявления премьера... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:10

2023-10-11T19:10

2023-10-11T19:10

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Чрезвычайное правительство Израиля не будет принимать законы или государственные решения, не касающиеся войны, следует из совместного заявления премьера Биньямина Нетаньяху и председателя израильской оппозиционной партии "Государственный лагерь" Бенни Ганца. "В период войны не будут приниматься законопроекты или государственные решения, не касающиеся ведения войны. Все назначения на руководящие должности будут автоматически продлены на период войны", - говорится в заявлении, текст которого приводит израильский телеканал i24. Ранее сообщалось, что в чрезвычайное правительство войдут сам Нетаньяху, Ганц и министр обороны Израиля Йоав Галлант. Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер, а также член партии "Государственный лагерь" и бывший глава генштаба Армии обороны Израиля станут наблюдателями. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.

https://ria.ru/20231011/gumpomosch-1902111093.html

https://ria.ru/20231011/gibel-1902104252.html

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в мире, израиль, австрия, китай, исмаил хания, бени ганц, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году