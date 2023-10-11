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СМИ: в Израиле договорились о создании чрезвычайного правительства - РИА Новости, 11.10.2023
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16:35 11.10.2023 (обновлено: 17:46 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/pravitelstvo-1902062571.html
СМИ: в Израиле договорились о создании чрезвычайного правительства
СМИ: в Израиле договорились о создании чрезвычайного правительства - РИА Новости, 11.10.2023
СМИ: в Израиле договорились о создании чрезвычайного правительства
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и председатель оппозиционной партии "Государственный лагерь" Бенни Ганц договорились сформировать чрезвычайное... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:35
2023-10-11T17:46
в мире
израиль
россия
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и председатель оппозиционной партии "Государственный лагерь" Бенни Ганц договорились сформировать чрезвычайное правительство, сообщила газета Haaretz."Нетаньяху и Ганц договорились сформировать чрезвычайное правительство", — говорится в публикации.Ранее в правящей партии "Ликуд" заявили, что инициативу действующего премьера поддержали все без исключения главы коалиционных партий. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных обстрелов с воздуха проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи", начались ракетные удары по сектору Газа. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела широкую мобилизацию резервов. Впоследствии в ЦАХАЛ заявили, что военные контролируют все населенные пункты у границы с Газой.Как сообщила газета Times of Israel, число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта составило более 1200 человек. По данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231011/putin-1902043407.html
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в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в Израиле договорились о создании чрезвычайного правительства

Haaretz: Нетаньяху и Ганц договорились создать чрезвычайное правительство

© AFP 2023 / ABIR SULTANПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и председатель оппозиционной партии "Государственный лагерь" Бенни Ганц договорились сформировать чрезвычайное правительство, сообщила газета Haaretz.
"Нетаньяху и Ганц договорились сформировать чрезвычайное правительство", — говорится в публикации.
Ранее в правящей партии "Ликуд" заявили, что инициативу действующего премьера поддержали все без исключения главы коалиционных партий.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных обстрелов с воздуха проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи", начались ракетные удары по сектору Газа.
Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела широкую мобилизацию резервов. Впоследствии в ЦАХАЛ заявили, что военные контролируют все населенные пункты у границы с Газой.
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину прекратить огонь
Вчера, 15:37
Как сообщила газета Times of Israel, число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта составило более 1200 человек. По данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
 
В миреИзраильРоссияПалестинаБиньямин НетаньяхуХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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