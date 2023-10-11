https://ria.ru/20231011/pravitelstvo-1902062571.html

СМИ: в Израиле договорились о создании чрезвычайного правительства

СМИ: в Израиле договорились о создании чрезвычайного правительства - РИА Новости, 11.10.2023

СМИ: в Израиле договорились о создании чрезвычайного правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и председатель оппозиционной партии "Государственный лагерь" Бенни Ганц договорились сформировать чрезвычайное... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:35

2023-10-11T16:35

2023-10-11T17:46

в мире

израиль

россия

палестина

биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и председатель оппозиционной партии "Государственный лагерь" Бенни Ганц договорились сформировать чрезвычайное правительство, сообщила газета Haaretz."Нетаньяху и Ганц договорились сформировать чрезвычайное правительство", — говорится в публикации.Ранее в правящей партии "Ликуд" заявили, что инициативу действующего премьера поддержали все без исключения главы коалиционных партий. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных обстрелов с воздуха проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи", начались ракетные удары по сектору Газа. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела широкую мобилизацию резервов. Впоследствии в ЦАХАЛ заявили, что военные контролируют все населенные пункты у границы с Газой.Как сообщила газета Times of Israel, число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта составило более 1200 человек. По данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности в регионе. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231011/putin-1902043407.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

израиль

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в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году