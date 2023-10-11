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Лондонский аэропорт отложил все рейсы из-за пожара на автостоянке - РИА Новости, 11.10.2023
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03:59 11.10.2023 (обновлено: 04:00 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/pozhar-1901901727.html
Лондонский аэропорт отложил все рейсы из-за пожара на автостоянке
Лондонский аэропорт отложил все рейсы из-за пожара на автостоянке - РИА Новости, 11.10.2023
Лондонский аэропорт отложил все рейсы из-за пожара на автостоянке
Все рейсы лондонского аэропорта Лутон приостановлены из-за крупного пожара, вспыхнувшего на автостоянке во вторник вечером, передает британская газета Telegraph РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T03:59
2023-10-11T04:00
в мире
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ЛОНДОН, 11 окт - РИА Новости. Все рейсы лондонского аэропорта Лутон приостановлены из-за крупного пожара, вспыхнувшего на автостоянке во вторник вечером, передает британская газета Telegraph со ссылкой на представителя аэропорта. "Все рейсы в настоящий момент отложены, поскольку экстренные службы реагируют на пожар в терминале автомобильной стоянки 2", - приводит издание слова представителя аэропорта. По информации Telegraph, представитель аэропорта также информирует об ограничении доступа к воздушной гавани. Аэропорт уточняет, что рейсы будут отложены до полудня 11 октября (14.00 мск). "Мы приняли решение приостановить все рейсы до 12 дня среды 11 октября", - гласит сообщение на странице аэропорта в соцсети X. Из сообщения следует также, что пожар привел к "частичному разрушению строительных конструкций" автостоянки. Один гражданский и шестеро пожарных отравились дымом, сообщает Telegraph с ссылкой на сотрудников скорой помощи. Издание уточняет, что пожар разгорелся на верхнем этаже многоэтажной автостоянки аэропорта. Сообщается также о "громких взрывах" и сработавших автомобильных сигнализациях.
https://ria.ru/20231010/reysy-1901647924.html
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Лондонский аэропорт отложил все рейсы из-за пожара на автостоянке

Telegraph: рейсы в лондонском аэропорту Лутон отложены из-за пожара на стоянке

© Flickr / Geoff CollinsЛондонский аэропорт "Лутон". Архивное фото
Лондонский аэропорт Лутон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Flickr / Geoff Collins
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 11 окт - РИА Новости. Все рейсы лондонского аэропорта Лутон приостановлены из-за крупного пожара, вспыхнувшего на автостоянке во вторник вечером, передает британская газета Telegraph со ссылкой на представителя аэропорта.
«
"Все рейсы в настоящий момент отложены, поскольку экстренные службы реагируют на пожар в терминале автомобильной стоянки 2", - приводит издание слова представителя аэропорта.
По информации Telegraph, представитель аэропорта также информирует об ограничении доступа к воздушной гавани.
Аэропорт уточняет, что рейсы будут отложены до полудня 11 октября (14.00 мск).
"Мы приняли решение приостановить все рейсы до 12 дня среды 11 октября", - гласит сообщение на странице аэропорта в соцсети X.
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Из сообщения следует также, что пожар привел к "частичному разрушению строительных конструкций" автостоянки.
Один гражданский и шестеро пожарных отравились дымом, сообщает Telegraph с ссылкой на сотрудников скорой помощи.
Издание уточняет, что пожар разгорелся на верхнем этаже многоэтажной автостоянки аэропорта. Сообщается также о "громких взрывах" и сработавших автомобильных сигнализациях.
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