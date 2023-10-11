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В Подмосковье локализовали пожар на складе со стройматериалами

В Подмосковье локализовали пожар на складе со стройматериалами - РИА Новости, 11.10.2023

В Подмосковье локализовали пожар на складе со стройматериалами

Пожар на площади 675 квадратных метров в подмосковной деревне Захарово, где горит двухэтажный склад со строительными материалами, локализован, сообщается в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T02:56

2023-10-11T02:56

2023-10-11T02:57

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пожар на площади 675 квадратных метров в подмосковной деревне Захарово, где горит двухэтажный склад со строительными материалами, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 675 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении пожара задействовано 32 человека и девять единиц техники.

московская область (подмосковье)

россия

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2023

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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия