https://ria.ru/20231011/pozhar-1901899545.html
В Подмосковье локализовали пожар на складе со стройматериалами
В Подмосковье локализовали пожар на складе со стройматериалами - РИА Новости, 11.10.2023
В Подмосковье локализовали пожар на складе со стройматериалами
Пожар на площади 675 квадратных метров в подмосковной деревне Захарово, где горит двухэтажный склад со строительными материалами, локализован, сообщается в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T02:56
2023-10-11T02:56
2023-10-11T02:57
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пожар на площади 675 квадратных метров в подмосковной деревне Захарово, где горит двухэтажный склад со строительными материалами, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 675 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении пожара задействовано 32 человека и девять единиц техники.
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Подмосковье локализовали пожар на складе со стройматериалами
В подмосковной деревне Захарово локализовали пожар на складе на 675 "квадратах"