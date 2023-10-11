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В Подмосковье локализовали пожар на складе со стройматериалами - РИА Новости, 11.10.2023
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02:56 11.10.2023 (обновлено: 02:57 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/pozhar-1901899545.html
В Подмосковье локализовали пожар на складе со стройматериалами
В Подмосковье локализовали пожар на складе со стройматериалами - РИА Новости, 11.10.2023
В Подмосковье локализовали пожар на складе со стройматериалами
Пожар на площади 675 квадратных метров в подмосковной деревне Захарово, где горит двухэтажный склад со строительными материалами, локализован, сообщается в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T02:56
2023-10-11T02:57
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пожар на площади 675 квадратных метров в подмосковной деревне Захарово, где горит двухэтажный склад со строительными материалами, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 675 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении пожара задействовано 32 человека и девять единиц техники.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Подмосковье локализовали пожар на складе со стройматериалами

В подмосковной деревне Захарово локализовали пожар на складе на 675 "квадратах"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пожар на площади 675 квадратных метров в подмосковной деревне Захарово, где горит двухэтажный склад со строительными материалами, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 675 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении пожара задействовано 32 человека и девять единиц техники.
 
Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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