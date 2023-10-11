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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.10.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:31

2023-10-11T14:31

2023-10-11T14:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

херсонская область

сша

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские подразделения в течение последних суток уничтожили на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, орудие Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и орудие Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Приднепровское Херсонской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

россия

херсонская область

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вооруженные силы украины, россия, херсонская область , сша