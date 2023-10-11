https://ria.ru/20231011/postavki-1901960767.html

Новак допустил увеличение поставок нефтепродуктов в Саудовскую Аравию

Новак допустил увеличение поставок нефтепродуктов в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 11.10.2023

Новак допустил увеличение поставок нефтепродуктов в Саудовскую Аравию

Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:35

2023-10-11T11:35

2023-10-11T11:35

экономика

россия

саудовская аравия

александр новак

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В части сотрудничества в энергетике хотел бы отметить, что Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, это обладает высоким потенциалом", - сказал Новак на российско-саудовской межправительственной комиссии в рамках Российской энергетической недели. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231011/neft-1901947823.html

россия

саудовская аравия

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Влада Копылова

экономика, россия, саудовская аравия, александр новак, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023