Рейтинг@Mail.ru
Новак допустил увеличение поставок нефтепродуктов в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/postavki-1901960767.html
Новак допустил увеличение поставок нефтепродуктов в Саудовскую Аравию
Новак допустил увеличение поставок нефтепродуктов в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 11.10.2023
Новак допустил увеличение поставок нефтепродуктов в Саудовскую Аравию
Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:35
2023-10-11T11:35
экономика
россия
саудовская аравия
александр новак
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735122026_0:102:2890:1729_1920x0_80_0_0_0b193eb4096b4d37fa9094c4d2f1d9bd.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В части сотрудничества в энергетике хотел бы отметить, что Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, это обладает высоким потенциалом", - сказал Новак на российско-саудовской межправительственной комиссии в рамках Российской энергетической недели. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231011/neft-1901947823.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735122026_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f3a8d156f2a6ed0b6dabe116c1865e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, саудовская аравия, александр новак, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Александр Новак, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Новак допустил увеличение поставок нефтепродуктов в Саудовскую Аравию

Новак: Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В части сотрудничества в энергетике хотел бы отметить, что Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, это обладает высоким потенциалом", - сказал Новак на российско-саудовской межправительственной комиссии в рамках Российской энергетической недели.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Россия и Саудовская Аравия обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке
Вчера, 11:08
 
ЭкономикаРоссияСаудовская АравияАлександр НовакФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала