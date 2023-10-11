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Новак допустил увеличение поставок нефтепродуктов в Саудовскую Аравию
Новак допустил увеличение поставок нефтепродуктов в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 11.10.2023
Новак допустил увеличение поставок нефтепродуктов в Саудовскую Аравию
Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:35
2023-10-11T11:35
2023-10-11T11:35
экономика
россия
саудовская аравия
александр новак
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В части сотрудничества в энергетике хотел бы отметить, что Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, это обладает высоким потенциалом", - сказал Новак на российско-саудовской межправительственной комиссии в рамках Российской энергетической недели. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231011/neft-1901947823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, саудовская аравия, александр новак, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Александр Новак, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Новак допустил увеличение поставок нефтепродуктов в Саудовскую Аравию
Новак: Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию