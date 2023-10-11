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Путин назвал политику США на Ближнем Востоке провалом - РИА Новости, 11.10.2023
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19:49 11.10.2023 (обновлено: 21:04 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/politika-1902119956.html
Путин назвал политику США на Ближнем Востоке провалом
Путин назвал политику США на Ближнем Востоке провалом - РИА Новости, 11.10.2023
Путин назвал политику США на Ближнем Востоке провалом
Президент России Владимир Путин назвал в эфире канала "Россия 24" политику США на Ближнем Востоке провалом. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:49
2023-10-11T21:04
сша
ближний восток
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал в эфире канала "Россия 24" политику США на Ближнем Востоке провалом."То, что это провал, это очевидная вещь. Почему я считаю, что это именно так: потому что, я сейчас говорил на сессии нашей, Соединенные Штаты практически отошли от прежних инструментов международных по урегулированию этой проблемы. В эти инструменты включены были несколько стран, включая, в том числе, Россию. Практически они монополизировали процесс урегулирования", - сказал он, отвечая на вопрос модератора РЭН.На вопрос, поменяют ли, по его мнению, США политику на Ближнем Востоке, Путин сказал: "Я этого не знаю, это их нужно спрашивать".
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сша, ближний восток, владимир путин, россия
США, Ближний Восток, Владимир Путин, Россия
Путин назвал политику США на Ближнем Востоке провалом

Путин: политика США на Ближнем Востоке провальна, это очевидно

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал в эфире канала "Россия 24" политику США на Ближнем Востоке провалом.
"То, что это провал, это очевидная вещь. Почему я считаю, что это именно так: потому что, я сейчас говорил на сессии нашей, Соединенные Штаты практически отошли от прежних инструментов международных по урегулированию этой проблемы. В эти инструменты включены были несколько стран, включая, в том числе, Россию. Практически они монополизировали процесс урегулирования", - сказал он, отвечая на вопрос модератора РЭН.
На вопрос, поменяют ли, по его мнению, США политику на Ближнем Востоке, Путин сказал: "Я этого не знаю, это их нужно спрашивать".
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