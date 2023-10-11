https://ria.ru/20231011/politika-1902119956.html

Путин назвал политику США на Ближнем Востоке провалом

Путин назвал политику США на Ближнем Востоке провалом - РИА Новости, 11.10.2023

Путин назвал политику США на Ближнем Востоке провалом

Президент России Владимир Путин назвал в эфире канала "Россия 24" политику США на Ближнем Востоке провалом. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:49

2023-10-11T19:49

2023-10-11T21:04

сша

ближний восток

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал в эфире канала "Россия 24" политику США на Ближнем Востоке провалом."То, что это провал, это очевидная вещь. Почему я считаю, что это именно так: потому что, я сейчас говорил на сессии нашей, Соединенные Штаты практически отошли от прежних инструментов международных по урегулированию этой проблемы. В эти инструменты включены были несколько стран, включая, в том числе, Россию. Практически они монополизировали процесс урегулирования", - сказал он, отвечая на вопрос модератора РЭН.На вопрос, поменяют ли, по его мнению, США политику на Ближнем Востоке, Путин сказал: "Я этого не знаю, это их нужно спрашивать".

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

сша

ближний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, ближний восток, владимир путин, россия