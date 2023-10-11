https://ria.ru/20231011/politika-1902016625.html

Гатилов высказался об антироссийской политике Швейцарии

Гатилов высказался об антироссийской политике Швейцарии - РИА Новости, 11.10.2023

Гатилов высказался об антироссийской политике Швейцарии

Антироссийская политика Швейцарии сказывается на международных мероприятиях, проводимых в стране, выдача виз сталкивается с новыми бюрократическими проблемами,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:25

2023-10-11T14:25

2023-10-11T14:51

швейцария

в мире

россия

берн (кантон)

геннадий гатилов

мария захарова

оон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148581/50/1485815015_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_e13386257fc9729e64e643cd2906ec1b.jpg

ЖЕНЕВА, 11 окт - РИА Новости. Антироссийская политика Швейцарии сказывается на международных мероприятиях, проводимых в стране, выдача виз сталкивается с новыми бюрократическими проблемами, заявил российским журналистам в Женеве постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов."Швейцария последовательно поддерживает антироссийскую линию, а в некоторых случаях даже активнее других западных стран, что, среди прочего, создаёт препятствия для полноценного участия представителей нашей страны в международных мероприятиях", - сказал дипломат.Он добавил, что швейцарская сторона не в состоянии гарантировать неприкосновенность и другие иммунитеты российских делегатов, которые могли оказаться в западных санкционных списках."Рассмотрение визовых заявок если не отклоняется, то максимально забюрократизировано. Очередное недавнее "нововведение" - требование именных приглашений из секретариатов международных организаций для участия в различных мероприятиях. Такого раньше не было", - пояснил Гатилов.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился откровенно антироссийским, Москва будет учитывать подобные шаги Берна при выстраивании отношений со страной.Проект внешнеполитической стратегии Швейцарии на 2024-2027 годы был представлен в конце сентября, он должен быть окончательно принят в начале 2024 года после консультаций в кантонах и комитетах по внешней политике федеральных палат. В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20231011/beseda-1902002575.html

https://ria.ru/20230629/shveytsariya-1881246570.html

https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870471535.html

швейцария

россия

берн (кантон)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, в мире, россия, берн (кантон), геннадий гатилов, мария захарова, оон, нато