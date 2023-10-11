https://ria.ru/20231011/politika-1902016625.html
Гатилов высказался об антироссийской политике Швейцарии
Гатилов высказался об антироссийской политике Швейцарии - РИА Новости, 11.10.2023
Гатилов высказался об антироссийской политике Швейцарии
Антироссийская политика Швейцарии сказывается на международных мероприятиях, проводимых в стране, выдача виз сталкивается с новыми бюрократическими проблемами,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:25
2023-10-11T14:25
2023-10-11T14:51
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геннадий гатилов
мария захарова
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ЖЕНЕВА, 11 окт - РИА Новости. Антироссийская политика Швейцарии сказывается на международных мероприятиях, проводимых в стране, выдача виз сталкивается с новыми бюрократическими проблемами, заявил российским журналистам в Женеве постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов."Швейцария последовательно поддерживает антироссийскую линию, а в некоторых случаях даже активнее других западных стран, что, среди прочего, создаёт препятствия для полноценного участия представителей нашей страны в международных мероприятиях", - сказал дипломат.Он добавил, что швейцарская сторона не в состоянии гарантировать неприкосновенность и другие иммунитеты российских делегатов, которые могли оказаться в западных санкционных списках."Рассмотрение визовых заявок если не отклоняется, то максимально забюрократизировано. Очередное недавнее "нововведение" - требование именных приглашений из секретариатов международных организаций для участия в различных мероприятиях. Такого раньше не было", - пояснил Гатилов.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился откровенно антироссийским, Москва будет учитывать подобные шаги Берна при выстраивании отношений со страной.Проект внешнеполитической стратегии Швейцарии на 2024-2027 годы был представлен в конце сентября, он должен быть окончательно принят в начале 2024 года после консультаций в кантонах и комитетах по внешней политике федеральных палат. В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20231011/beseda-1902002575.html
https://ria.ru/20230629/shveytsariya-1881246570.html
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швейцария, в мире, россия, берн (кантон), геннадий гатилов, мария захарова, оон, нато
Швейцария, В мире, Россия, Берн (кантон), Геннадий Гатилов, Мария Захарова, ООН, НАТО
Гатилов высказался об антироссийской политике Швейцарии
Гатилов: антироссийская политика Швейцарии влияет на международные мероприятия
ЖЕНЕВА, 11 окт - РИА Новости. Антироссийская политика Швейцарии сказывается на международных мероприятиях, проводимых в стране, выдача виз сталкивается с новыми бюрократическими проблемами, заявил российским журналистам в Женеве постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов.
"Швейцария последовательно поддерживает антироссийскую линию, а в некоторых случаях даже активнее других западных стран, что, среди прочего, создаёт препятствия для полноценного участия представителей нашей страны в международных мероприятиях", - сказал дипломат.
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Он добавил, что швейцарская сторона не в состоянии гарантировать неприкосновенность и другие иммунитеты российских делегатов, которые могли оказаться в западных санкционных списках.
"Рассмотрение визовых заявок если не отклоняется, то максимально забюрократизировано. Очередное недавнее "нововведение" - требование именных приглашений из секретариатов международных организаций для участия в различных мероприятиях. Такого раньше не было", - пояснил Гатилов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился откровенно антироссийским, Москва
будет учитывать подобные шаги Берна
при выстраивании отношений со страной.
Проект внешнеполитической стратегии Швейцарии на 2024-2027 годы был представлен в конце сентября, он должен быть окончательно принят в начале 2024 года после консультаций в кантонах и комитетах по внешней политике федеральных палат. В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что страна намерена укреплять сотрудничество с НАТО
в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, во всех них участвуют страны НАТО.
Посол в Берне напомнил, что Россия никогда не угрожала Швейцарии
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине
негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева
и его спонсоров из НАТО.
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