https://ria.ru/20231011/pogoda-1901913678.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 11.10.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Погожий день с температурой до плюс 8 ожидается в Москве в среду, лишь вечером усилится ветер и начнутся дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:13
2023-10-11T08:13
2023-10-11T08:13
погода
евгений тишковец
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601946561_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af40243f088277f64a76820d86ae0575.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Погожий день с температурой до плюс 8 ожидается в Москве в среду, лишь вечером усилится ветер и начнутся дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Большую часть среды характер погоды в столичном регионе будет определяться северо-западной периферией антициклона, благодаря чему наступивший день будет относительно погожим. Лишь вечером, после 21.00-22.00, с приближением теплого атмосферного фронта, усилится ветер, небо нахмурится, и начнутся дожди", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в Москве облачно с прояснениями, вечером местами небольшой дождь. "Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 6 - плюс 8 градусов, по области плюс 4 - плюс 9. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20231009/poteplenie-1901475915.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601946561_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ebe4cfa9b52be1fc327c4307bb8788bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
В Москве ожидается погожий день, вечером пойдет дождь
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Погожий день с температурой до плюс 8 ожидается в Москве в среду, лишь вечером усилится ветер и начнутся дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
"Большую часть среды характер погоды в столичном регионе будет определяться северо-западной периферией антициклона, благодаря чему наступивший день будет относительно погожим. Лишь вечером, после 21.00-22.00, с приближением теплого атмосферного фронта, усилится ветер, небо нахмурится, и начнутся дожди", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в Москве облачно с прояснениями, вечером местами небольшой дождь.
"Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 6 - плюс 8 градусов, по области плюс 4 - плюс 9. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
Вильфанд рассказал, когда в Москву придет потепление