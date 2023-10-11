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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 11.10.2023
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08:13 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/pogoda-1901913678.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 11.10.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Погожий день с температурой до плюс 8 ожидается в Москве в среду, лишь вечером усилится ветер и начнутся дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:13
2023-10-11T08:13
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Погожий день с температурой до плюс 8 ожидается в Москве в среду, лишь вечером усилится ветер и начнутся дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Большую часть среды характер погоды в столичном регионе будет определяться северо-западной периферией антициклона, благодаря чему наступивший день будет относительно погожим. Лишь вечером, после 21.00-22.00, с приближением теплого атмосферного фронта, усилится ветер, небо нахмурится, и начнутся дожди", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в Москве облачно с прояснениями, вечером местами небольшой дождь. "Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 6 - плюс 8 градусов, по области плюс 4 - плюс 9. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
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погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

В Москве ожидается погожий день, вечером пойдет дождь

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Погожий день с температурой до плюс 8 ожидается в Москве в среду, лишь вечером усилится ветер и начнутся дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Большую часть среды характер погоды в столичном регионе будет определяться северо-западной периферией антициклона, благодаря чему наступивший день будет относительно погожим. Лишь вечером, после 21.00-22.00, с приближением теплого атмосферного фронта, усилится ветер, небо нахмурится, и начнутся дожди", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в Москве облачно с прояснениями, вечером местами небольшой дождь.
"Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 6 - плюс 8 градусов, по области плюс 4 - плюс 9. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
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