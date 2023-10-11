https://ria.ru/20231011/pogoda-1901913678.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 11.10.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Погожий день с температурой до плюс 8 ожидается в Москве в среду, лишь вечером усилится ветер и начнутся дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:13

2023-10-11T08:13

2023-10-11T08:13

погода

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Погожий день с температурой до плюс 8 ожидается в Москве в среду, лишь вечером усилится ветер и начнутся дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Большую часть среды характер погоды в столичном регионе будет определяться северо-западной периферией антициклона, благодаря чему наступивший день будет относительно погожим. Лишь вечером, после 21.00-22.00, с приближением теплого атмосферного фронта, усилится ветер, небо нахмурится, и начнутся дожди", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в Москве облачно с прояснениями, вечером местами небольшой дождь. "Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 6 - плюс 8 градусов, по области плюс 4 - плюс 9. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20231009/poteplenie-1901475915.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, евгений тишковец, москва