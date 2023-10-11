https://ria.ru/20231011/peskov-1901985321.html
Российский ТЭК провел турбулентный год на "отлично", заявил Песков
Российский ТЭК провел турбулентный год на "отлично", заявил Песков - РИА Новости, 11.10.2023
Российский ТЭК провел турбулентный год на "отлично", заявил Песков
Российский ТЭК провел на "отлично" турбулентный год, несмотря на все вызовы российская отрасль сохранила свои позиции на мировых рынках, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:43
2023-10-11T12:43
2023-10-11T13:19
экономика
дмитрий песков
россия
александр новак
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российский ТЭК провел на "отлично" турбулентный год, несмотря на все вызовы российская отрасль сохранила свои позиции на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей журналистской премии "Энергия пера"."Всё, что связано с ТЭК, по-прежнему является одним из главных драйверов, который определяет всё в этом мире, очень многое в нашей стране. Это, действительно, так. Наш ТЭК, это нужно признать, еще один весьма и весьма турбулентный год провел на "отлично". Несмотря на все именно турбулентности, вызовы, кризисы на международных рынках, наша отрасль сохранила свои позиции. Мы не только сохранили все механизмы координации с партнерами на глобальных рынках, но и приумножили эти механизмы", - сказал Песков.Он отметил роль вице-премьера Александра Новака, заметив, что приложение усилия на международных рынках является залогом сохранения стабильности."Несмотря на все вызовы внутри страны, ТЭК остался абсолютно надежным, предсказуемым, он сталкивается постоянно с проблемами, но доказал свой потенциал эти проблемы решать эффективно, если надо жестко, но всегда непременно с положительным результатом", - подчеркнул Песков.Также Песков поздравил победителей премии. "Хочу поздравить всех журналистов, которые не жалеют своего таланта для того, чтобы описывать происходящее. Не останавливайтесь, я поздравляю всех победителей и желаю вам не останавливаться и идти дальше. Уверен, что жизнь нам будет преподносить новые вызовы, и уверен, что наш ТЭК будет дальше с ними блистательно справляться", - обратился Песков к победителям премии.
https://ria.ru/20230922/poligon-1897924781.html
https://ria.ru/20231009/mishustin-1901432776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий песков, россия, александр новак
Экономика, Дмитрий Песков, Россия, Александр Новак
Российский ТЭК провел турбулентный год на "отлично", заявил Песков
Песков: российский ТЭК сохранил свои позиции на рынках несмотря на все вызовы
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российский ТЭК провел на "отлично" турбулентный год, несмотря на все вызовы российская отрасль сохранила свои позиции на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей журналистской премии "Энергия пера".
"Всё, что связано с ТЭК, по-прежнему является одним из главных драйверов, который определяет всё в этом мире, очень многое в нашей стране. Это, действительно, так. Наш ТЭК, это нужно признать, еще один весьма и весьма турбулентный год провел на "отлично". Несмотря на все именно турбулентности, вызовы, кризисы на международных рынках, наша отрасль сохранила свои позиции. Мы не только сохранили все механизмы координации с партнерами на глобальных рынках, но и приумножили эти механизмы", - сказал Песков.
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Он отметил роль вице-премьера Александра Новака
, заметив, что приложение усилия на международных рынках является залогом сохранения стабильности.
"Несмотря на все вызовы внутри страны, ТЭК остался абсолютно надежным, предсказуемым, он сталкивается постоянно с проблемами, но доказал свой потенциал эти проблемы решать эффективно, если надо жестко, но всегда непременно с положительным результатом", - подчеркнул Песков.
Также Песков поздравил победителей премии. "Хочу поздравить всех журналистов, которые не жалеют своего таланта для того, чтобы описывать происходящее. Не останавливайтесь, я поздравляю всех победителей и желаю вам не останавливаться и идти дальше. Уверен, что жизнь нам будет преподносить новые вызовы, и уверен, что наш ТЭК будет дальше с ними блистательно справляться", - обратился Песков к победителям премии.
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