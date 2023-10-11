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Песков назвал важной тему импортозамещения в двигателестроении - РИА Новости, 11.10.2023
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12:31 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/peskov-1901980750.html
Песков назвал важной тему импортозамещения в двигателестроении
Песков назвал важной тему импортозамещения в двигателестроении - РИА Новости, 11.10.2023
Песков назвал важной тему импортозамещения в двигателестроении
Тема импортозамещения двигателей в авиаотрасли важна с учетом географии России, есть новые вызовы, идет поиск решений, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:31
2023-10-11T12:31
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тема импортозамещения двигателей в авиаотрасли важна с учетом географии России, есть новые вызовы, идет поиск решений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это тема, которая постоянно на повестке дня у наших авиационных властей. Правительством (России - ред.) принимаются меры. Эта тема чрезвычайно важна для нас с учетом нашей географии. Транспортная доступность регионов - это один тоже абсолютный приоритет. Поэтому да, встречаемся с новыми вызовами и ищем новые пути решения", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Экономика
Песков назвал важной тему импортозамещения в двигателестроении

Песков назвал импортозамещение в двигателестроении важным с учетом географии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тема импортозамещения двигателей в авиаотрасли важна с учетом географии России, есть новые вызовы, идет поиск решений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это тема, которая постоянно на повестке дня у наших авиационных властей. Правительством (России - ред.) принимаются меры. Эта тема чрезвычайно важна для нас с учетом нашей географии. Транспортная доступность регионов - это один тоже абсолютный приоритет. Поэтому да, встречаемся с новыми вызовами и ищем новые пути решения", - сказал Песков журналистам.
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РоссияДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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