https://ria.ru/20231011/peskov-1901980750.html

Песков назвал важной тему импортозамещения в двигателестроении

Песков назвал важной тему импортозамещения в двигателестроении - РИА Новости, 11.10.2023

Песков назвал важной тему импортозамещения в двигателестроении

Тема импортозамещения двигателей в авиаотрасли важна с учетом географии России, есть новые вызовы, идет поиск решений, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:31

2023-10-11T12:31

2023-10-11T12:31

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тема импортозамещения двигателей в авиаотрасли важна с учетом географии России, есть новые вызовы, идет поиск решений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это тема, которая постоянно на повестке дня у наших авиационных властей. Правительством (России - ред.) принимаются меры. Эта тема чрезвычайно важна для нас с учетом нашей географии. Транспортная доступность регионов - это один тоже абсолютный приоритет. Поэтому да, встречаемся с новыми вызовами и ищем новые пути решения", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230926/sj100-1898669883.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, экономика