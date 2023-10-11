https://ria.ru/20231011/perevozki-1902049398.html
Международные перевозки "Аэрофлота" выросли на 86,5 процента
Международные перевозки "Аэрофлота" выросли на 86,5 процента - РИА Новости, 11.10.2023
Международные перевозки "Аэрофлота" выросли на 86,5 процента
Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в сентябре вырос год к году на 2,1%, всей группы - на 4,7%, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:55
2023-10-11T15:55
2023-10-11T15:55
аэрофлот
новости компаний - экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900116018_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_7c24e5b9c61483ad6b16abc284e70b2e.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в сентябре вырос год к году на 2,1%, всей группы - на 4,7%, сообщает пресс-служба перевозчика. "Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в сентябре 2023 года: общий объем перевозок составил 4,6 миллиона пассажиров, увеличившись на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, благодаря продолжающемуся развитию маршрутной сети группы... пассажирооборот увеличился на 13,4% по сравнению с сентябрем 2022 года", - говорится в сообщении. "Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,5 миллиона пассажиров, на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пассажирооборот увеличился на 13,3%", - также отметила компания.При этом объем перевозок на внутренних линиях составил 3,7 миллиона пассажиров - на 5,7% ниже сентября 2022 года, но выше показателя сентября 2019 года на 18,1%.На международных линиях перевозки выросли на 86,5%, до 920,1 тысячи пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231006/reysy-1900953763.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900116018_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bb6bddedea191d350840cff753de05b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, новости компаний - экономика
Аэрофлот, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в сентябре вырос год к году на 2,1%, всей группы - на 4,7%, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Ключевые результаты группы "Аэрофлот
" в сентябре 2023 года: общий объем перевозок составил 4,6 миллиона пассажиров, увеличившись на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, благодаря продолжающемуся развитию маршрутной сети группы... пассажирооборот увеличился на 13,4% по сравнению с сентябрем 2022 года", - говорится в сообщении.
"Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,5 миллиона пассажиров, на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пассажирооборот увеличился на 13,3%", - также отметила компания.
При этом объем перевозок на внутренних линиях составил 3,7 миллиона пассажиров - на 5,7% ниже сентября 2022 года, но выше показателя сентября 2019 года на 18,1%.
На международных линиях перевозки выросли на 86,5%, до 920,1 тысячи пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в пресс-службе.
"Аэрофлот" впервые открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга на Пхукет