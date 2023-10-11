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Международные перевозки "Аэрофлота" выросли на 86,5 процента - РИА Новости, 11.10.2023
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15:55 11.10.2023
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Международные перевозки "Аэрофлота" выросли на 86,5 процента
Международные перевозки "Аэрофлота" выросли на 86,5 процента - РИА Новости, 11.10.2023
Международные перевозки "Аэрофлота" выросли на 86,5 процента
Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в сентябре вырос год к году на 2,1%, всей группы - на 4,7%, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:55
2023-10-11T15:55
аэрофлот
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в сентябре вырос год к году на 2,1%, всей группы - на 4,7%, сообщает пресс-служба перевозчика. "Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в сентябре 2023 года: общий объем перевозок составил 4,6 миллиона пассажиров, увеличившись на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, благодаря продолжающемуся развитию маршрутной сети группы... пассажирооборот увеличился на 13,4% по сравнению с сентябрем 2022 года", - говорится в сообщении. "Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,5 миллиона пассажиров, на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пассажирооборот увеличился на 13,3%", - также отметила компания.При этом объем перевозок на внутренних линиях составил 3,7 миллиона пассажиров - на 5,7% ниже сентября 2022 года, но выше показателя сентября 2019 года на 18,1%.На международных линиях перевозки выросли на 86,5%, до 920,1 тысячи пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в пресс-службе.
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аэрофлот, новости компаний - экономика
Аэрофлот, Новости компаний - Экономика

Международные перевозки "Аэрофлота" выросли на 86,5 процента

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в сентябре вырос год к году на 2,1%, всей группы - на 4,7%, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в сентябре 2023 года: общий объем перевозок составил 4,6 миллиона пассажиров, увеличившись на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, благодаря продолжающемуся развитию маршрутной сети группы... пассажирооборот увеличился на 13,4% по сравнению с сентябрем 2022 года", - говорится в сообщении.
"Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,5 миллиона пассажиров, на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пассажирооборот увеличился на 13,3%", - также отметила компания.
При этом объем перевозок на внутренних линиях составил 3,7 миллиона пассажиров - на 5,7% ниже сентября 2022 года, но выше показателя сентября 2019 года на 18,1%.
На международных линиях перевозки выросли на 86,5%, до 920,1 тысячи пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в пресс-службе.
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