https://ria.ru/20231011/perevozki-1902049398.html

Международные перевозки "Аэрофлота" выросли на 86,5 процента

Международные перевозки "Аэрофлота" выросли на 86,5 процента - РИА Новости, 11.10.2023

Международные перевозки "Аэрофлота" выросли на 86,5 процента

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в сентябре вырос год к году на 2,1%, всей группы - на 4,7%, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:55

2023-10-11T15:55

2023-10-11T15:55

аэрофлот

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в сентябре вырос год к году на 2,1%, всей группы - на 4,7%, сообщает пресс-служба перевозчика. "Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в сентябре 2023 года: общий объем перевозок составил 4,6 миллиона пассажиров, увеличившись на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, благодаря продолжающемуся развитию маршрутной сети группы... пассажирооборот увеличился на 13,4% по сравнению с сентябрем 2022 года", - говорится в сообщении. "Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,5 миллиона пассажиров, на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пассажирооборот увеличился на 13,3%", - также отметила компания.При этом объем перевозок на внутренних линиях составил 3,7 миллиона пассажиров - на 5,7% ниже сентября 2022 года, но выше показателя сентября 2019 года на 18,1%.На международных линиях перевозки выросли на 86,5%, до 920,1 тысячи пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231006/reysy-1900953763.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, новости компаний - экономика