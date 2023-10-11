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В МИД Израиля рассказали, когда появится возможность переговоров с ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023
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17:30 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/peregovory-1902082247.html
В МИД Израиля рассказали, когда появится возможность переговоров с ХАМАС
В МИД Израиля рассказали, когда появится возможность переговоров с ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023
В МИД Израиля рассказали, когда появится возможность переговоров с ХАМАС
Возможность возвращения к переговорам с палестинским движением ХАМАС появится лишь после достижения всех целей военной операции в секторе Газа, заявил РИА... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:30
2023-10-11T17:30
в мире
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россия
тель-авив
исмаил хания
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биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Возможность возвращения к переговорам с палестинским движением ХАМАС появится лишь после достижения всех целей военной операции в секторе Газа, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Бен-Дор. По его словам, военные действия в секторе Газа продолжаются несмотря на то, что члены ХАМАС удерживают в плену израильтян. "Израиль настаивает на продолжении военных действий до тех пор, пока Тель-Авив не достигнет стратегических целей против террористических организаций ХАМАС и "Исламского Джихада", - сказал представитель МИД. По его словам, ХАМАС "совершая преступления, допускают ошибку". "Ведь они вовсе не служат общему делу палестинцев и не способствуют примирению с Тель-Авивом. Они хотят создать палестинское государство на руинах нашей страны, а не бок о бок с ней, и именно поэтому мы не намерены с ними сотрудничать - мы сокрушим их и одержим победу", - заявил Бен-Дор. Он также отметил, что израильская армия "полна решимости очистить Газу от терроризма". "Я не знаю, каким образом будет развиваться наземная операция. Ее главные цели – предотвратить все возможные сценарии совершения терактов на территории Израиля, устранить любые угрозы и обеспечить безопасность в нашей стране на долгие годы", - сказал он. По его словам, Израиль готов "противостоять врагу на любом фронте". "А возможность возвращения к переговорам появится лишь после достижения целей военной операции в секторе Газа", - добавил представитель израильского МИД. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/ochevidets-1902053212.html
https://ria.ru/20231011/khamas-1901996735.html
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в мире, израиль, россия, тель-авив, исмаил хания, исраэль кац, биньямин нетаньяху, хамас, оон, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Тель-Авив, Исмаил Хания, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД Израиля рассказали, когда появится возможность переговоров с ХАМАС

МИД Израиля: переговоры с ХАМАС возможны после достижения целей в Газе

CC0 / Almog / Foreign affairs office buildingЗдание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
CC0 / Almog / Foreign affairs office building
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Возможность возвращения к переговорам с палестинским движением ХАМАС появится лишь после достижения всех целей военной операции в секторе Газа, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Бен-Дор.
По его словам, военные действия в секторе Газа продолжаются несмотря на то, что члены ХАМАС удерживают в плену израильтян.
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«
"Израиль настаивает на продолжении военных действий до тех пор, пока Тель-Авив не достигнет стратегических целей против террористических организаций ХАМАС и "Исламского Джихада", - сказал представитель МИД.
По его словам, ХАМАС "совершая преступления, допускают ошибку".
«
"Ведь они вовсе не служат общему делу палестинцев и не способствуют примирению с Тель-Авивом. Они хотят создать палестинское государство на руинах нашей страны, а не бок о бок с ней, и именно поэтому мы не намерены с ними сотрудничать - мы сокрушим их и одержим победу", - заявил Бен-Дор.
Он также отметил, что израильская армия "полна решимости очистить Газу от терроризма".
«
"Я не знаю, каким образом будет развиваться наземная операция. Ее главные цели – предотвратить все возможные сценарии совершения терактов на территории Израиля, устранить любые угрозы и обеспечить безопасность в нашей стране на долгие годы", - сказал он.
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По его словам, Израиль готов "противостоять врагу на любом фронте".
«
"А возможность возвращения к переговорам появится лишь после достижения целей военной операции в секторе Газа", - добавил представитель израильского МИД.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
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Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Во вторник вечером лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во вторник заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильРоссияТель-АвивИсмаил ХанияИсраэль КацБиньямин НетаньяхуХамасООНИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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