https://ria.ru/20231011/pensiya-1901913844.html
Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве
Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве - РИА Новости, 11.10.2023
Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве
Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 24,5 тысячи рублей в месяц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:15
2023-10-11T08:15
2023-10-11T08:56
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 24,5 тысячи рублей в месяц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Мэр сообщил, что проект городского бюджета на 2024–2026 годы сформирован. "Будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24,5 тысячи рублей в месяц", - сообщил Собянин.Как следует из проекта закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", совместно с индексацией социальных выплат, рост пенсий произойдет с 1 января 2024 года. Отмечается, что городскую доплату получат около 2 миллионов московских пенсионеров.
https://ria.ru/20231006/pensiya-1900832865.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве
Собянин: минимальный размер пенсии в Москве вырастет до 24,5 тысячи рублей
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 24,5 тысячи рублей в месяц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале
.
Мэр сообщил, что проект городского бюджета на 2024–2026 годы сформирован.
"Будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24,5 тысячи рублей в месяц", - сообщил Собянин.
Как следует из проекта закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", совместно с индексацией социальных выплат, рост пенсий произойдет с 1 января 2024 года. Отмечается, что городскую доплату получат около 2 миллионов московских пенсионеров.
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