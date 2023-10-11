https://ria.ru/20231011/pensiya-1901913844.html

Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве

Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве - РИА Новости, 11.10.2023

Собянин назвал минимальный размер пенсии в Москве

Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 24,5 тысячи рублей в месяц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:15

2023-10-11T08:15

2023-10-11T08:56

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 24,5 тысячи рублей в месяц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Мэр сообщил, что проект городского бюджета на 2024–2026 годы сформирован. "Будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24,5 тысячи рублей в месяц", - сообщил Собянин.Как следует из проекта закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", совместно с индексацией социальных выплат, рост пенсий произойдет с 1 января 2024 года. Отмечается, что городскую доплату получат около 2 миллионов московских пенсионеров.

https://ria.ru/20231006/pensiya-1900832865.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин