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Более 1100 памятников промоют в Москве в преддверии зимы - РИА Новости, 11.10.2023
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17:24 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/pamyatniki-1902080210.html
Более 1100 памятников промоют в Москве в преддверии зимы
Более 1100 памятников промоют в Москве в преддверии зимы - РИА Новости, 11.10.2023
Более 1100 памятников промоют в Москве в преддверии зимы
Специалисты комплекса городского хозяйства промоют в преддверии холодов более 1,1 тысячи столичных памятников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:24
2023-10-11T17:24
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общество
петр бирюков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют в преддверии холодов более 1,1 тысячи столичных памятников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках подготовки к зиме проведем последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - сказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели. "Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают. Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности", - рассказал Бирюков. Он отметил, что особое внимание уделяют очистке скульптурных композиций, где много мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.
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москва, общество, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Более 1100 памятников промоют в Москве в преддверии зимы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПромывка памятника Юрию Гагарину
Промывка памятника Юрию Гагарину - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Промывка памятника Юрию Гагарину. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют в преддверии холодов более 1,1 тысячи столичных памятников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к зиме проведем последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.
"Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают. Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности", - рассказал Бирюков.
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Он отметил, что особое внимание уделяют очистке скульптурных композиций, где много мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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