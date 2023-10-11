СМИ: в Восточном Иерусалиме в стычках с полицией погибли два палестинца
ВАФА: в Восточном Иерусалиме в стычках с полицией Израиля погибли два палестинца
© AP Photo / Mahmoud IlleanСотрудники правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сотрудники правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
ТУНИС, 11 окт - РИА Новости. Двое палестинцев скончались от пулевых ранений во время столкновений с израильской полицией в Восточном Иерусалиме во вторник вечером, сообщает палестинское информационное агентство ВАФА.
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"Двое молодых людей погибли от пуль оккупационной полиции во время столкновений, вспыхнувших в районе Сильван (Восточный Иерусалим)", - сообщает агентство.
По данным ВАФА, стычки между палестинцами и израильской полицией в настоящий момент происходят и в ряде других кварталов Восточного Иерусалима. Как сообщает СМИ, полиция применяет слезоточивый газ и огнестрельное оружие.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 922 человек.
"Бригады Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.