https://ria.ru/20231011/palestintsy-1901891221.html

СМИ: в Восточном Иерусалиме в стычках с полицией погибли два палестинца

СМИ: в Восточном Иерусалиме в стычках с полицией погибли два палестинца - РИА Новости, 11.10.2023

СМИ: в Восточном Иерусалиме в стычках с полицией погибли два палестинца

Двое палестинцев скончались от пулевых ранений во время столкновений с израильской полицией в Восточном Иерусалиме во вторник вечером, сообщает палестинское... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T00:05

2023-10-11T00:05

2023-10-11T00:05

израиль

восточный иерусалим

палестина

биньямин нетаньяху

сергей лавров

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 11 окт - РИА Новости. Двое палестинцев скончались от пулевых ранений во время столкновений с израильской полицией в Восточном Иерусалиме во вторник вечером, сообщает палестинское информационное агентство ВАФА. "Двое молодых людей погибли от пуль оккупационной полиции во время столкновений, вспыхнувших в районе Сильван (Восточный Иерусалим)", - сообщает агентство. По данным ВАФА, стычки между палестинцами и израильской полицией в настоящий момент происходят и в ряде других кварталов Восточного Иерусалима. Как сообщает СМИ, полиция применяет слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 922 человек. "Бригады Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/kampaniya-1901889203.html

https://ria.ru/20231010/khamas-1901799174.html

израиль

восточный иерусалим

палестина

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израиль, восточный иерусалим, палестина, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире