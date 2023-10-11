https://ria.ru/20231011/palestina-1902076511.html

Подачки не сработали. Путин назвал виновных в конфликте на Ближнем Востоке

Подачки не сработали. Путин назвал виновных в конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 11.10.2023

Подачки не сработали. Путин назвал виновных в конфликте на Ближнем Востоке

Пренебрежение интересами палестинского народа — одна из главных причин эскалации в регионе, заявили Владимир Путин и иракский премьер Мухаммед ас-Судани на... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:41

2023-10-11T17:41

2023-10-11T18:20

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пренебрежение интересами палестинского народа — одна из главных причин эскалации в регионе, заявили Владимир Путин и иракский премьер Мухаммед ас-Судани на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве. Несмотря на тематику мероприятия, не обошлось без острых международных вопросов. Их обсуждение стало логичным продолжением вчерашних переговоров. О главном из того, что прозвучало, — в материале РИА Новости.Ставка США не сыгралаОткрывая пленарное заседание форума — уже шестого по счету, — президент подробно рассказал о развитии российского топливно-энергического комплекса (ТЭК). Этот сектор экономики, обеспеченный национальной технологической базой, удовлетворяет все потребности государства. Несмотря на санкции, расширяется международное сотрудничество — с Турцией, Китаем. А также с Ираком — одной из нефтеносных стран Ближнего Востока. Это подтвердил и Мухаммед ас-Судани, для которого нынешний визит в Москву — первый в качестве премьер-министра.Конечно, нельзя было обойти стороной палестино-израильский конфликт. Путин указал на множество причин эскалации. Но корень проблемы — в неурегулированности ключевого вопроса закрепления палестинской государственности."Изначально, когда принималось решение о создании Государства Израиль, речь шла о создании двух независимых государств", — напомнил президент. Палестина так и не возникла. Часть земель, которые палестинцы считали исконно своими, заняли израильтяне. Были созданы механизмы урегулирования, однако, подчеркнул Путин, "США пренебрегли, не использовали их и в последние годы делали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности, пытаясь подменить решение фундаментальных проблем подачками".По мнению президента, "без создания Палестинского государства со столицей в Иерусалиме проблему решить невозможно". Непосредственно сейчас, "какой бы уровень ожесточения ни был, необходимо свести к минимуму потери среди мирного населения, женщин, стариков". "Это касается обеих сторон", подчеркнул Путин. Расширение зоны конфликта чревато тяжелыми последствиями, в том числе в энергетике, предупредил он.Премьер Ирака отметил, что позиция арабских стран по палестинскому вопросу — не столько политическая, сколько гуманитарная. При этом юридически оправданная. "Эту проблему мир игнорировал, а теперь все удивляются. <…> Палестинский народ пережил десятилетия гонений, гнета, несоблюдения международных решений", — заявил ас-Судани. Ни одна резолюция Генассамблеи или Совбеза ООН, касающаяся Палестины, по сути, не была выполнена, добавил он.Поэтому теперь международное сообщество должно определиться, есть ли соглашения на мировом уровне, регламентирующие ситуацию в зоне конфликта. "Надо выступить с инициативой о реальном прекращении огня и поиске реального решения палестинской проблемы", — обратился иракский премьер к Путину, напомнив о роли России в Совбезе ООН. Пока же продолжение бомбардировок и намеки на наземную операцию ЦАХАЛ усиливают напряженность: "Арабская улица разгорячена".Конфликты и энергетикаПо мнению Путина, непосредственно на добычу энергоресурсов происходящее на Ближнем Востоке не повлияет, но затронет логистику, страховку, фрахт. Но часть международных игроков сознательно подогревает напряженность. "Не понимаю, зачем туда Соединенные Штаты подтаскивают авианосные группы? Что они собираются делать? — задался вопросами президент. — Там есть люди, которые уже ничего не боятся". Нужны компромиссные решения, а не перекладывание ответственности: "Иран обвиняют во всех тяжких, как всегда, бездоказательно".Путин затронул и влияние СВО на стратегию Москвы в сфере энергетики. Он напомнил: бывшие партнеры, прежде всего в США и Европе, сами стали отказываться от энергоносителей, вводить ограничения. Для российской экономики это не имело тяжелых последствий, и все обязательства Москва выполняет. А те, кто объявили санкции, сталкиваются с проблемами, разрешить которые пока не могут, в частности, дорожает природный газ.При этом они действуют непоследовательно: не продвигается расследование по теракту на "Северных потоках", некоторые страны, например, Польша, перекрывают поставки партнерам. Россия же уходит на перспективные рынки, как, впрочем, и прежде. Европейские тенденции Москву не расстраивают, а скорее удивляют: Запад сам копает себе яму. Еще и нефть там вынуждены покупать по завышенной цене. А предприятия из ЕС переезжают в США. "За что боролись, на то и напоролись", — заключил президент.Единство мненийПремьер Ирака прибыл в Москву с трехдневным визитом и 10 октября провел переговоры с Путиным: в расширенном составе и тет-а-тет за закрытыми дверями. В ходе беседы главы государств четко обозначили свое отношение к палестинской проблеме. Эскалация, по мнению Путина, — яркий пример провала американской политики. А решение, как он повторил на форуме, — в создании независимого государства Палестина.А глава МИД Сергей Лавров встретился с иракским коллегой Фуадом Хусейном. Дипломаты "призвали все заинтересованные стороны активизировать усилия <…> для скорейшего возобновления полноформатного переговорного процесса между палестинцами и израильтянами". Итогом должно стать создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года.

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