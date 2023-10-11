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Путин напомнил, что Россия поддерживает создание государства Палестина - РИА Новости, 11.10.2023
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15:37 11.10.2023 (обновлено: 16:34 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/palestina-1902043285.html
Путин напомнил, что Россия поддерживает создание государства Палестина
Путин напомнил, что Россия поддерживает создание государства Палестина - РИА Новости, 11.10.2023
Путин напомнил, что Россия поддерживает создание государства Палестина
Позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам, мы за исполнение решений ООН и создание палестинского государства, заявил президент России... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:37
2023-10-11T16:34
россия
израиль
оон
в мире
палестина
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам, мы за исполнение решений ООН и создание палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин."Позиция России, о которой Вы упомянули, и я только что изложил, она сложилась не сегодня, не в связи с этими трагическими событиями, она сложилась на протяжении десятилетий. И эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"."На самом деле, проблема сложнее, и в Штатах много деятелей политических и экспертов, которые считают, что надо прислушаться и идти по пути создания независимого государства, и в Израиле такие есть. Но верх берут те, которые на протяжении десятилетий пытаются решить эту проблему силовым способом. Ну, к сожалению, приводит вот к таким трагическим инцидентам, которые мы наблюдаем сейчас", - добавил он.
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россия, израиль, оон, в мире, палестина, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Израиль, ООН, В мире, Палестина, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин напомнил, что Россия поддерживает создание государства Палестина

Путин заявил, что Россия всегда выступала за создание палестинского государства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам, мы за исполнение решений ООН и создание палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин.
"Позиция России, о которой Вы упомянули, и я только что изложил, она сложилась не сегодня, не в связи с этими трагическими событиями, она сложилась на протяжении десятилетий. И эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
"На самом деле, проблема сложнее, и в Штатах много деятелей политических и экспертов, которые считают, что надо прислушаться и идти по пути создания независимого государства, и в Израиле такие есть. Но верх берут те, которые на протяжении десятилетий пытаются решить эту проблему силовым способом. Ну, к сожалению, приводит вот к таким трагическим инцидентам, которые мы наблюдаем сейчас", - добавил он.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
 
РоссияИзраильООНВ миреПалестинаВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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