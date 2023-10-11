https://ria.ru/20231011/palestina-1902043285.html

Путин напомнил, что Россия поддерживает создание государства Палестина

Путин напомнил, что Россия поддерживает создание государства Палестина - РИА Новости, 11.10.2023

Путин напомнил, что Россия поддерживает создание государства Палестина

Позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам, мы за исполнение решений ООН и создание палестинского государства, заявил президент России... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:37

2023-10-11T15:37

2023-10-11T16:34

россия

израиль

оон

в мире

палестина

владимир путин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Позиция России по Палестине и Израилю хорошо известна сторонам, мы за исполнение решений ООН и создание палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин."Позиция России, о которой Вы упомянули, и я только что изложил, она сложилась не сегодня, не в связи с этими трагическими событиями, она сложилась на протяжении десятилетий. И эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"."На самом деле, проблема сложнее, и в Штатах много деятелей политических и экспертов, которые считают, что надо прислушаться и идти по пути создания независимого государства, и в Израиле такие есть. Но верх берут те, которые на протяжении десятилетий пытаются решить эту проблему силовым способом. Ну, к сожалению, приводит вот к таким трагическим инцидентам, которые мы наблюдаем сейчас", - добавил он.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, израиль, оон, в мире, палестина, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году