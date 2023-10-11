МИД Палестины опубликовал спутниковые снимки разрушений в секторе Газа
МИД Палестины опубликовал спутниковые снимки разрушений в жилых районах в Газе
© AP Photo / Adel HanaРуины мечети Ясин в городе Газа, разрушенном израильским авиаударом
© AP Photo / Adel Hana
Руины мечети Ясин в городе Газа, разрушенном израильским авиаударом. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. МИД Палестины в соцсети X опубликовал спутниковые снимки, на которых, как заявляет министерство, изображены разрушения в жилых районах в секторе Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
"Спутниковые снимки демонстрируют масштабы крупных разрушений, вызванных интенсивными израильскими налетами на жилые районы и кварталы в секторе Газа с начала агрессии", — говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но образовано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.