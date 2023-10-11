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МИД Палестины опубликовал спутниковые снимки разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 11.10.2023
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09:54 11.10.2023 (обновлено: 16:09 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/palestina-1901926145.html
МИД Палестины опубликовал спутниковые снимки разрушений в секторе Газа
МИД Палестины опубликовал спутниковые снимки разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 11.10.2023
МИД Палестины опубликовал спутниковые снимки разрушений в секторе Газа
МИД Палестины в соцсети X опубликовал спутниковые снимки, на которых, как заявляет министерство, изображены разрушения в жилых районах в секторе Газа на фоне... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:54
2023-10-11T16:09
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. МИД Палестины в соцсети X опубликовал спутниковые снимки, на которых, как заявляет министерство, изображены разрушения в жилых районах в секторе Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. "Спутниковые снимки демонстрируют масштабы крупных разрушений, вызванных интенсивными израильскими налетами на жилые районы и кварталы в секторе Газа с начала агрессии", — говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но образовано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/magate-1901924313.html
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в мире, израиль, палестина, россия, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Палестины опубликовал спутниковые снимки разрушений в секторе Газа

МИД Палестины опубликовал спутниковые снимки разрушений в жилых районах в Газе

© AP Photo / Adel HanaРуины мечети Ясин в городе Газа, разрушенном израильским авиаударом
Руины мечети Ясин в городе Газа, разрушенном израильским авиаударом - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
Руины мечети Ясин в городе Газа, разрушенном израильским авиаударом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. МИД Палестины в соцсети X опубликовал спутниковые снимки, на которых, как заявляет министерство, изображены разрушения в жилых районах в секторе Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
"Спутниковые снимки демонстрируют масштабы крупных разрушений, вызванных интенсивными израильскими налетами на жилые районы и кварталы в секторе Газа с начала агрессии", — говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Житель сектора Газа у зданий, разрушенных в результате израильских авиаударов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
МАГАТЭ обеспокоено ядерными рисками из-за конфликта на Ближнем Востоке
Вчера, 09:43
Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но образовано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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Премьер Палестины заявил, что сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа
10 октября, 21:22
 
В миреИзраильПалестинаРоссияСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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