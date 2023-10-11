https://ria.ru/20231011/oskolok-1901909182.html

В Ачинске подозреваемый в насилии над дочерью порезал себя осколком

В Ачинске подозреваемый в насилии над дочерью порезал себя осколком - РИА Новости, 11.10.2023

В Ачинске подозреваемый в насилии над дочерью порезал себя осколком

Житель Ачинска Красноярского края, вызванный на беседу вместе с женой и дочерью в полицию для проверки информации о возможном сексуальном насилии над... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T07:21

2023-10-11T07:21

2023-10-11T07:46

ачинск

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 11 окт – РИА Новости. Житель Ачинска Красноярского края, вызванный на беседу вместе с женой и дочерью в полицию для проверки информации о возможном сексуальном насилии над несовершеннолетней, порезал себя в туалете осколком защитного стекла смартфона. По данным источника в силовых структурах региона, информация была "о сексуальном насилии". Официальным комментарием полиции РИА Новости пока не располагает. В краевом главке МВД журналистам рассказали, что в межмуниципальном отделе "Ачинский" выясняют обстоятельства причинения мужчиной себе телесных повреждений в отделе полиции. По данным пресс-службы, инспектор по делам несовершеннолетних получил информацию "о противоправных действиях, совершаемых отцом в отношении дочери". Для проверки полученной информации инспектор ПДН пригласил на беседу 43-летнего местного жителя, его жену и их 17-летнюю дочь. "В ходе опроса членов семьи мужчина вышел в уборную комнату; поскольку процессуального статуса он не имел, его сопровождение не осуществлялось. Находясь в уборной, мужчина осколком от защитного стекла своего телефона причинил себе резаную рану в области шеи", - говорится в сообщении. Полицейские оказали мужчине доврачебную помощь, передали его медикам скорой помощи, которые увезли его в больницу. "В настоящее время по факту причинения мужчиной себе телесных повреждений в отделе полиции проводится проверка. Кроме этого, собранные материалы по совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетней переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231005/mvd-1900668919.html

https://ria.ru/20230925/nasilnik-1898520548.html

ачинск

красноярский край

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ачинск, красноярский край, происшествия