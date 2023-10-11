https://ria.ru/20231011/oskolok-1901909182.html
В Ачинске подозреваемый в насилии над дочерью порезал себя осколком
В Ачинске подозреваемый в насилии над дочерью порезал себя осколком - РИА Новости, 11.10.2023
В Ачинске подозреваемый в насилии над дочерью порезал себя осколком
Житель Ачинска Красноярского края, вызванный на беседу вместе с женой и дочерью в полицию для проверки информации о возможном сексуальном насилии над... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T07:21
2023-10-11T07:21
2023-10-11T07:46
ачинск
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0bbbe5065509e027dc28c251c43a83c8.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 окт – РИА Новости. Житель Ачинска Красноярского края, вызванный на беседу вместе с женой и дочерью в полицию для проверки информации о возможном сексуальном насилии над несовершеннолетней, порезал себя в туалете осколком защитного стекла смартфона. По данным источника в силовых структурах региона, информация была "о сексуальном насилии". Официальным комментарием полиции РИА Новости пока не располагает. В краевом главке МВД журналистам рассказали, что в межмуниципальном отделе "Ачинский" выясняют обстоятельства причинения мужчиной себе телесных повреждений в отделе полиции. По данным пресс-службы, инспектор по делам несовершеннолетних получил информацию "о противоправных действиях, совершаемых отцом в отношении дочери". Для проверки полученной информации инспектор ПДН пригласил на беседу 43-летнего местного жителя, его жену и их 17-летнюю дочь. "В ходе опроса членов семьи мужчина вышел в уборную комнату; поскольку процессуального статуса он не имел, его сопровождение не осуществлялось. Находясь в уборной, мужчина осколком от защитного стекла своего телефона причинил себе резаную рану в области шеи", - говорится в сообщении. Полицейские оказали мужчине доврачебную помощь, передали его медикам скорой помощи, которые увезли его в больницу. "В настоящее время по факту причинения мужчиной себе телесных повреждений в отделе полиции проводится проверка. Кроме этого, собранные материалы по совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетней переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231005/mvd-1900668919.html
https://ria.ru/20230925/nasilnik-1898520548.html
ачинск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_c361c783a321c9490206e9af41367dac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ачинск, красноярский край, происшествия
Ачинск, Красноярский край, Происшествия
В Ачинске подозреваемый в насилии над дочерью порезал себя осколком
В отделе полиции Ачинска возможный насильник дочери порезал себя частью телефона
КРАСНОЯРСК, 11 окт – РИА Новости. Житель Ачинска Красноярского края, вызванный на беседу вместе с женой и дочерью в полицию для проверки информации о возможном сексуальном насилии над несовершеннолетней, порезал себя в туалете осколком защитного стекла смартфона.
По данным источника в силовых структурах региона, информация была "о сексуальном насилии". Официальным комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
Тюменская полиция задержала двух подростков с телом в багажнике
В краевом главке МВД журналистам рассказали, что в межмуниципальном отделе "Ачинский" выясняют обстоятельства причинения мужчиной себе телесных повреждений в отделе полиции. По данным пресс-службы, инспектор по делам несовершеннолетних получил информацию "о противоправных действиях, совершаемых отцом в отношении дочери". Для проверки полученной информации инспектор ПДН пригласил на беседу 43-летнего местного жителя, его жену и их 17-летнюю дочь.
"В ходе опроса членов семьи мужчина вышел в уборную комнату; поскольку процессуального статуса он не имел, его сопровождение не осуществлялось. Находясь в уборной, мужчина осколком от защитного стекла своего телефона причинил себе резаную рану в области шеи", - говорится в сообщении.
Полицейские оказали мужчине доврачебную помощь, передали его медикам скорой помощи, которые увезли его в больницу.
"В настоящее время по факту причинения мужчиной себе телесных повреждений в отделе полиции проводится проверка. Кроме этого, собранные материалы по совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетней переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.
В Калужской области насильника и убийцу студентки осудили спустя 18 лет