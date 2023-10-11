"На куски". ВСУ забили тревогу из-за мощнейшего российского оружия
BI: ВС России наносят сокрушительные удары по ВСУ среднекалиберными орудиями
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские военные наносят сокрушительные удары по бойцам Вооруженных сил Украины среднекалиберными орудиями, пишет Business Insider.
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"Раны от них ужасны. Могут отстрелить целую ногу. Выстрел в тело человека почти полностью разносит его на куски", — цитируют слова солдата ВСУ журналисты.
Украинские военные пожаловались, что российская армия наносит по ним сокрушительные удары боевыми машинами пехоты с орудиями среднего калибра, указав, что "они страшнее танков", поскольку их пушки стреляют быстрее, а также они перевозят солдат.
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"Украина стала полигоном, демонстрирующим, что происходит, когда в бою встречаются современные механизированные армии. Эффективность среднекалиберных пушек позволяет предположить, что по мере развития бронетехники эти орудия будут оставаться частью ее вооружения", — резюмировали в статье обозреватели.
Ранее глава министерства обороны Серей Шойгу заявил, что ведомство продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки.
заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов сообщал, что российская БМП-3 за счет своего мощного орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела.
заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов сообщал, что российская БМП-3 за счет своего мощного орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела.