https://ria.ru/20231011/orsk-1901952014.html

Прихожанки мечети в Орске шьют вещи для бойцов на передовой

Прихожанки мечети в Орске шьют вещи для бойцов на передовой - РИА Новости, 11.10.2023

Прихожанки мечети в Орске шьют вещи для бойцов на передовой

Прихожанки орской соборной мечети организовали в храме швейную мастерскую и шьют для нужд спецоперации одежду, плетут маскировочные сети, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:19

2023-10-11T11:19

2023-10-11T11:19

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УФА, 11 окт - РИА Новости. Прихожанки орской соборной мечети организовали в храме швейную мастерскую и шьют для нужд спецоперации одежду, плетут маскировочные сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Орска Оренбургской области. По словам собеседника, в орской соборной мечети работает швейный цех, который работает исключительно на пожертвования. "Здесь плетут маскировочные сети, шьют носилки из строп, нательное белье, дождевки, подгранатники и многое другое для защитников нашей Родины. С начала года мастерицы отправили на фронт более 4 тысяч своих изделий", - привели в пресс-службе слова главы Орска Василия Козупицы. Козупица в своем Telegram-канале рассказал о депутате горсовета, руководителе благотворительного фонда "Руки помощи" Ирине Кулаковой, которая сплотила вокруг себя неравнодушных жителей Орска для помощи участникам спецоперации. "Вместе они собрали и отправили на фронт уже семь гуманитарных конвоев - от риса и макарон до медикаментов, бронежилетов и автомобилей. Ей доверяют, знают, что груз попадет по назначению. Сейчас Кулакова готовит восьмой эшелон. На этот раз хочет помочь мирным жителям Донбасса, которые забыли, что такое газ и электричество, вынуждены покупать питьевую воду и жить в разрушенных домах", - написал мэр Орска. В городской пресс-службе РИА Новости уточнили, что в очередной гуманитарный конвой кроме продуктов и одежды войдут тепловизоры, приборы ночного видения, прицелы, квадрокоптеры, маскировочные сети, инструменты, печи-буржуйки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

орск, оренбургская область, донбасс