Прихожанки мечети в Орске шьют вещи для бойцов на передовой
Прихожанки мечети в Орске шьют вещи и плетут сети для бойцов на передовой
© Фото : пресс-служба администрации города Орска Оренбургской областиПрихожанки мечети в Орске шьют необходимые вещи для бойцов на передовой
© Фото : пресс-служба администрации города Орска Оренбургской области
УФА, 11 окт - РИА Новости. Прихожанки орской соборной мечети организовали в храме швейную мастерскую и шьют для нужд спецоперации одежду, плетут маскировочные сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Орска Оренбургской области.
По словам собеседника, в орской соборной мечети работает швейный цех, который работает исключительно на пожертвования.
© Фото : пресс-служба администрации города Орска Оренбургской областиПрихожанки мечети в Орске шьют необходимые вещи для бойцов на передовой
© Фото : пресс-служба администрации города Орска Оренбургской области
Прихожанки мечети в Орске шьют необходимые вещи для бойцов на передовой
"Здесь плетут маскировочные сети, шьют носилки из строп, нательное белье, дождевки, подгранатники и многое другое для защитников нашей Родины. С начала года мастерицы отправили на фронт более 4 тысяч своих изделий", - привели в пресс-службе слова главы Орска Василия Козупицы.
Козупица в своем Telegram-канале рассказал о депутате горсовета, руководителе благотворительного фонда "Руки помощи" Ирине Кулаковой, которая сплотила вокруг себя неравнодушных жителей Орска для помощи участникам спецоперации.
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"Вместе они собрали и отправили на фронт уже семь гуманитарных конвоев - от риса и макарон до медикаментов, бронежилетов и автомобилей. Ей доверяют, знают, что груз попадет по назначению. Сейчас Кулакова готовит восьмой эшелон. На этот раз хочет помочь мирным жителям Донбасса, которые забыли, что такое газ и электричество, вынуждены покупать питьевую воду и жить в разрушенных домах", - написал мэр Орска.
В городской пресс-службе РИА Новости уточнили, что в очередной гуманитарный конвой кроме продуктов и одежды войдут тепловизоры, приборы ночного видения, прицелы, квадрокоптеры, маскировочные сети, инструменты, печи-буржуйки.
© Фото : пресс-служба администрации города Орска Оренбургской областиПрихожанки мечети в Орске
© Фото : пресс-служба администрации города Орска Оренбургской области
Прихожанки мечети в Орске