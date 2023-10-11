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Непонятно, куда смотрела разведка, прокомментировал очевидец атаку ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023
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19:29 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/ochevidets-1902115554.html
Непонятно, куда смотрела разведка, прокомментировал очевидец атаку ХАМАС
Непонятно, куда смотрела разведка, прокомментировал очевидец атаку ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023
Непонятно, куда смотрела разведка, прокомментировал очевидец атаку ХАМАС
Израильтянин российского происхождения, проживающий в городе Реховот в центральном Израиле, рассказал РИА Новости о первом дне разразившегося 7 октября... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:29
2023-10-11T19:29
израиль
россия
палестина
исраэль кац
исмаил хания
биньямин нетаньяху
оон
хамас
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Израильтянин российского происхождения, проживающий в городе Реховот в центральном Израиле, рассказал РИА Новости о первом дне разразившегося 7 октября очередного кровопролитного витка в 76-летнем палестино-израильском конфликте. "В районе 6 утра я проснулся как обычно, но услышал непонятные хлопки с юга. В районе 6:30 в центральной части Израиля включилась сирена воздушной тревоги - ее трудно не услышать - и я, не раздумывая, пошёл в укреплённую комнату в своей квартире; у многих в Израиле она есть. Те, у кого её нет, должны спускаться в бомбоубежище вблизи дома", - рассказал Константин. По его словам, подобные тревоги звучали достаточно часто, и в тот день люди даже не подозревали, что будет что-то серьезное. Но когда сирена продолжала звучать более 10-15 минут и вблизи прозвучали взрывы, Константин признался, что начал осознавать всю серьёзность происходящего. "Можно было слышать взрывы в районе нашего города; за этот период в город попало две ракеты, которые не были отражены. Два человека погибли, множество получили ранения. Я начал читать различные новостные каналы и понял, что началось вторжение, и что всю территорию Израиля с юга до центра "поливают" ракетами. Чуть позже я узнал - из тех же каналов - что началась война", - добавил Константин. Информация начала поступать постепенно; первоначальные сводки о прорыве на территорию страны десятков диверсантов ХАМАС вскоре сменились на менее обнадеживающие новости, которые говорили о тысячах бойцов ХАМАС, которые проникли в города на юге страны, где начали расстреливать и захватывать в заложники как военных, так и мирных жителей. "Естественно, я позвонил ближайшим родственникам, которые проживают на территории юга-центра (Израиля). Все было в порядке, но сирены в различных районах продолжали (звучать) долгое время… Настроение было у всех нелучшее, так как пропустить и быть неготовыми к атаке такого масштаба было позорно и печально. И куда смотрела разведка?" – сказал Константин. Он считает, что власти страны отреагировали оперативно: информация о происходящем приходила в реальном времени. Министерство безопасности страны выпустило циркуляр, призывающий население закрыть все двери и окна, не выходить из домов и квартир и находиться в близи бомбоубежища на случай повтора воздушной тревоги. "Покинуть страну в мыслях не было, так как это мой дом и я, как и все остальные израильтяне, будем вместе защищать свой дом… С политической точки зрения люди немного в растерянности и не знают, кому верить, но это не помешало народу сплотиться вокруг сложной ситуации и быть едиными в намерениях: защитить свой дом", - добавил Константин. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 10 октября провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/pravitelstvo-1902111556.html
https://ria.ru/20231011/voyna-1902085891.html
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израиль, россия, палестина, исраэль кац, исмаил хания, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Палестина, Исраэль Кац, Исмаил Хания, Биньямин Нетаньяху, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Непонятно, куда смотрела разведка, прокомментировал очевидец атаку ХАМАС

Очевидец о нападении ХАМАС: непонятно, куда смотрела разведка Израиля

© AP Photo / Erik MarmorПоврежденный дом после попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле
Поврежденный дом после попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Erik Marmor
Поврежденный дом после попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Израильтянин российского происхождения, проживающий в городе Реховот в центральном Израиле, рассказал РИА Новости о первом дне разразившегося 7 октября очередного кровопролитного витка в 76-летнем палестино-израильском конфликте.
«
"В районе 6 утра я проснулся как обычно, но услышал непонятные хлопки с юга. В районе 6:30 в центральной части Израиля включилась сирена воздушной тревоги - ее трудно не услышать - и я, не раздумывая, пошёл в укреплённую комнату в своей квартире; у многих в Израиле она есть. Те, у кого её нет, должны спускаться в бомбоубежище вблизи дома", - рассказал Константин.
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По его словам, подобные тревоги звучали достаточно часто, и в тот день люди даже не подозревали, что будет что-то серьезное. Но когда сирена продолжала звучать более 10-15 минут и вблизи прозвучали взрывы, Константин признался, что начал осознавать всю серьёзность происходящего.
«
"Можно было слышать взрывы в районе нашего города; за этот период в город попало две ракеты, которые не были отражены. Два человека погибли, множество получили ранения. Я начал читать различные новостные каналы и понял, что началось вторжение, и что всю территорию Израиля с юга до центра "поливают" ракетами. Чуть позже я узнал - из тех же каналов - что началась война", - добавил Константин.
Информация начала поступать постепенно; первоначальные сводки о прорыве на территорию страны десятков диверсантов ХАМАС вскоре сменились на менее обнадеживающие новости, которые говорили о тысячах бойцов ХАМАС, которые проникли в города на юге страны, где начали расстреливать и захватывать в заложники как военных, так и мирных жителей.
«
"Естественно, я позвонил ближайшим родственникам, которые проживают на территории юга-центра (Израиля). Все было в порядке, но сирены в различных районах продолжали (звучать) долгое время… Настроение было у всех нелучшее, так как пропустить и быть неготовыми к атаке такого масштаба было позорно и печально. И куда смотрела разведка?" – сказал Константин.
Он считает, что власти страны отреагировали оперативно: информация о происходящем приходила в реальном времени. Министерство безопасности страны выпустило циркуляр, призывающий население закрыть все двери и окна, не выходить из домов и квартир и находиться в близи бомбоубежища на случай повтора воздушной тревоги.
«
"Покинуть страну в мыслях не было, так как это мой дом и я, как и все остальные израильтяне, будем вместе защищать свой дом… С политической точки зрения люди немного в растерянности и не знают, кому верить, но это не помешало народу сплотиться вокруг сложной ситуации и быть едиными в намерениях: защитить свой дом", - добавил Константин.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 10 октября провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В МИД Израиля рассказали, когда появится возможность переговоров с ХАМАС
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ИзраильРоссияПалестинаИсраэль КацИсмаил ХанияБиньямин НетаньяхуООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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