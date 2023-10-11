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МИД отверг обвинения Запада в адрес Ирана в поставках России беспилотников - РИА Новости, 11.10.2023
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02:17 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/obvineniya-1901898634.html
МИД отверг обвинения Запада в адрес Ирана в поставках России беспилотников
МИД отверг обвинения Запада в адрес Ирана в поставках России беспилотников - РИА Новости, 11.10.2023
МИД отверг обвинения Запада в адрес Ирана в поставках России беспилотников
Обвинения со стороны США и их союзников в адрес Ирана в якобы поставках беспилотников России бездоказательны и строятся на голословных обвинениях, заявил заявил РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T02:17
2023-10-11T02:17
иран
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россия
сша
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ООН, 11 окт - РИА Новости. Обвинения со стороны США и их союзников в адрес Ирана в якобы поставках беспилотников России бездоказательны и строятся на голословных обвинениях, заявил заявил на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов. Воронцов назвал безосновательными заявления западных стран в связи с взаимодействием РФ с Ираном и КНДР. "Нашим американским и европейским коллегам давно пора прекратить спекуляции на тему иранских поставок беспилотников в Россию и куда-либо еще в обход установленных резолюцией Совета безопасности ООН 2231 процедур", - сказал Воронцов. "Отмечаем надуманный бездоказательный, политически ангажированный характер американских и европейских претензий к Тегерану, которые строятся на беспочвенных подозрениях, голословных утверждениях и несостоятельных выводах, выдаваемых за факты", - указал он. По словам дипломата, "никто до сих пор так и не предоставил убедительных материальных доказательств данных средств". "Скомпилированное США, Великобританией и их украинскими подопечными фотоизображение некой техники и обломков не содержит явных признаков, указывающих на взаимосвязь с Ираном и, соответственно, не может служить подтверждением вменяемых Тегерану поставок", - подчеркнул Воронцов. Как заявил замглавы российской делегации, никакого доверия подобные "информационные продукты" не вызывают. "Установить происхождение и подлинность западных псевдодоказательств невозможно, как и то, что они вообще были собраны на Украине, а не в других частях света, где США и Великобритания осуществляли свои мероприятия по сбору улик", - заключил он. Страны Запада неоднократно утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине, делая акцент на том, что такая передача является нарушением резолюции 2231 (закрепившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий - СВПД). Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Постпред Ирана при ООН называл такие обвинения беспочвенными, так как запрет, касающийся оружия, в резолюции 2231 прекратил действовать 18 октября 2020 года, а значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к этой резолюции. Согласно СВПД, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН.
https://ria.ru/20230921/sotrudnichestvo-1897688672.html
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иран, оон, россия, сша, в мире
Иран, ООН, Россия, США, В мире
МИД отверг обвинения Запада в адрес Ирана в поставках России беспилотников

МИД: обвинения Запада в адрес ИРИ в поставках БПЛА России бездоказательны

© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск БПЛА с корабля во время учений в Иране
Запуск БПЛА с корабля во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Iranian Army
Запуск БПЛА с корабля во время учений в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 11 окт - РИА Новости. Обвинения со стороны США и их союзников в адрес Ирана в якобы поставках беспилотников России бездоказательны и строятся на голословных обвинениях, заявил заявил на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.
Воронцов назвал безосновательными заявления западных стран в связи с взаимодействием РФ с Ираном и КНДР.
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"Нашим американским и европейским коллегам давно пора прекратить спекуляции на тему иранских поставок беспилотников в Россию и куда-либо еще в обход установленных резолюцией Совета безопасности ООН 2231 процедур", - сказал Воронцов.
"Отмечаем надуманный бездоказательный, политически ангажированный характер американских и европейских претензий к Тегерану, которые строятся на беспочвенных подозрениях, голословных утверждениях и несостоятельных выводах, выдаваемых за факты", - указал он.
По словам дипломата, "никто до сих пор так и не предоставил убедительных материальных доказательств данных средств".
"Скомпилированное США, Великобританией и их украинскими подопечными фотоизображение некой техники и обломков не содержит явных признаков, указывающих на взаимосвязь с Ираном и, соответственно, не может служить подтверждением вменяемых Тегерану поставок", - подчеркнул Воронцов.
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Как заявил замглавы российской делегации, никакого доверия подобные "информационные продукты" не вызывают.
"Установить происхождение и подлинность западных псевдодоказательств невозможно, как и то, что они вообще были собраны на Украине, а не в других частях света, где США и Великобритания осуществляли свои мероприятия по сбору улик", - заключил он.
Страны Запада неоднократно утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине, делая акцент на том, что такая передача является нарушением резолюции 2231 (закрепившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий - СВПД). Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Постпред Ирана при ООН называл такие обвинения беспочвенными, так как запрет, касающийся оружия, в резолюции 2231 прекратил действовать 18 октября 2020 года, а значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к этой резолюции.
Согласно СВПД, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН.
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