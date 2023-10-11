https://ria.ru/20231011/obstrel-1902082886.html
В Брянской области после обстрела ВСУ пострадали четыре человека
В Брянской области после обстрела ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 11.10.2023
В Брянской области после обстрела ВСУ пострадали четыре человека
Четверо жителей поселка Суземка Брянской области пострадали после обстрела со стороны Украины, им оказана помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:31
2023-10-11T17:31
2023-10-11T17:53
брянская область
украина
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Четверо жителей поселка Суземка Брянской области пострадали после обстрела со стороны Украины, им оказана помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы совершили еще одну атаку на Суземку. В результате действий киевского режима пострадали четверо мирных граждан. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор.Как уточнил глава региона, по предварительной информации, повреждены административные здания, жилой дом и одно автотранспортное средство."Обследование территории поселка продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - добавил Богомаз.Ранее губернатор сообщил, что после обстрела поселка Суземка Брянской области сгорели жилой дом и два гаража.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, украина, происшествия, александр богомаз
Брянская область, Украина, Происшествия, Александр Богомаз
В Брянской области после обстрела ВСУ пострадали четыре человека
В Брянской области после обстрела пострадали четверо жителей поселка Суземка
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Четверо жителей поселка Суземка Брянской области пострадали после обстрела со стороны Украины, им оказана помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале
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"Украинские террористы совершили еще одну атаку на Суземку. В результате действий киевского режима пострадали четверо мирных граждан. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор.
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Как уточнил глава региона, по предварительной информации, повреждены административные здания, жилой дом и одно автотранспортное средство.
"Обследование территории поселка продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - добавил Богомаз.
Ранее губернатор сообщил, что после обстрела поселка Суземка Брянской области сгорели жилой дом и два гаража.
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