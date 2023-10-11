https://ria.ru/20231011/obstrel-1902082886.html

В Брянской области после обстрела ВСУ пострадали четыре человека

В Брянской области после обстрела ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 11.10.2023

В Брянской области после обстрела ВСУ пострадали четыре человека

Четверо жителей поселка Суземка Брянской области пострадали после обстрела со стороны Украины, им оказана помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:31

2023-10-11T17:31

2023-10-11T17:53

брянская область

украина

происшествия

александр богомаз

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Четверо жителей поселка Суземка Брянской области пострадали после обстрела со стороны Украины, им оказана помощь, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы совершили еще одну атаку на Суземку. В результате действий киевского режима пострадали четверо мирных граждан. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор.Как уточнил глава региона, по предварительной информации, повреждены административные здания, жилой дом и одно автотранспортное средство."Обследование территории поселка продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - добавил Богомаз.Ранее губернатор сообщил, что после обстрела поселка Суземка Брянской области сгорели жилой дом и два гаража.

https://ria.ru/20231011/bespilotnik-1902053895.html

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брянская область

украина

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Дарья Буймова

брянская область, украина, происшествия, александр богомаз