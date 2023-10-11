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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:54 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/obstrel-1901968702.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 11.10.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:54
2023-10-11T11:54
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.35 - населенный пункт Новоселовка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 8.25 по 11.20 выпустили в общей сложности еще 12 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также Ясиноватскому району. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231011/obstrel-1901894582.html
https://ria.ru/20231010/obstrely-1901671105.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

ВСУ по Донецку и Ясиноватскому району выпустили 14 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.35 - населенный пункт Новоселовка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, украинские войска с 8.25 по 11.20 выпустили в общей сложности еще 12 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также Ясиноватскому району.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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