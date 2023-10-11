https://ria.ru/20231011/obstrel-1901968702.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 11.10.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:54

2023-10-11T11:54

2023-10-11T11:54

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.35 - населенный пункт Новоселовка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 8.25 по 11.20 выпустили в общей сложности еще 12 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также Ясиноватскому району. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231011/obstrel-1901894582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато