Ученые нашли необычное применение листьям брусники

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Многофункциональные целлюлозные биопленки, обогащенные наночастицами из листьев брусники, разработали ученые СФУ в составе международного научного коллектива. По их словам, созданный продукт обладает антибактериальной активностью и может увеличивать срок хранения овощей и фруктов. Результаты представлены в Biocatalysis and Agricultural Biotechnology.Как рассказали исследователи, многие виды бактерий образуют тончайшие нити целлюлозы, формирующие многослойную сетчатую гель-пленку – очень прочную, гибкую и эластичную. Благодаря своей устойчивости к химическим воздействиям и способности сорбировать различные органические и неорганические соединения такие пленки находят применение в медицине, косметологии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) с коллегами из России и Индии создали новый композитный материал на основе целлюлозной нанопленки с наночастицами серебра и оксида меди."При получении биметаллических наночастиц серебра и меди в качестве восстановителя использовали экстракт листьев брусники (Vaccinium vitis-idaea L.). Это широко распространенное и популярное в Сибири растение, в том числе известное своими целебными свойствами", – рассказала профессор базовой кафедры биотехнологии СФУ Светлана Прудникова.По ее словам, анализ полученных биогибридных пленок показал, что наночастицы металлов адсорбировались на поверхности, а также проникли внутрь нанофибриллярной структуры целлюлозы, стабилизируя ее. А включение биметаллических наночастиц в целлюлозные пленки придало им антимикробные свойства и каталитическую активность."Гибридные наноцеллюлозные пленки подавляли рост клинически значимых патогенов, являющихся источником внутрибольничных инфекций. Антимикробные свойства пленки также предотвращали рост микробов, вызывающих порчу пищевых продуктов. Так, помидоры, упакованные в гибридную наноцеллюлозу, оставались свежими, сохраняли влажность и не подвергались микробной порче в течение 30 дней хранения", – пояснила Прудникова.Результаты лабораторных исследований показали, что предложенные учеными гибридные биопленки подавляют рост таких микроорганизмов, как акинетобактерия Баумани (Acinetobacter baumannii) – возбудитель менингита, пневмонии, заражения ран; синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), вызывающей пневмонию; и золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), который может являться причиной более 100 различных заболеваний и очень устойчив к действию некоторых распространенных антибиотиков.Ученые считают, что практическое применение созданного композита выглядит достаточно перспективным. Такой материал можно использовать для разработки антимикробных раневых повязок и покрытий для заживления ран; для пищевой упаковки, продлевающей срок годности пищевых продуктов. Каталитические и адсорбционные свойства гибридной наноцеллюлозы можно использовать при создании фильтрующих мембран для очистки воды.В будущем коллектив исследователей планирует получить больше сведений о биологической оценке биметаллических наночастиц, синтезированных с использованием растительных экстрактов, например их биосовместимости и потенциала к биогибридизации.СФУ – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Многофункциональные целлюлозные биопленки, обогащенные наночастицами из листьев брусники, разработали ученые СФУ в составе международного научного коллектива. По их словам, созданный продукт обладает антибактериальной активностью и может увеличивать срок хранения овощей и фруктов. Результаты представлены в Biocatalysis and Agricultural Biotechnology.
Как рассказали исследователи, многие виды бактерий образуют тончайшие нити целлюлозы, формирующие многослойную сетчатую гель-пленку – очень прочную, гибкую и эластичную. Благодаря своей устойчивости к химическим воздействиям и способности сорбировать различные органические и неорганические соединения такие пленки находят применение в медицине, косметологии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
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Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) с коллегами из России и Индии создали новый композитный материал на основе целлюлозной нанопленки с наночастицами серебра и оксида меди.
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"При получении биметаллических наночастиц серебра и меди в качестве восстановителя использовали экстракт листьев брусники (Vaccinium vitis-idaea L.). Это широко распространенное и популярное в Сибири растение, в том числе известное своими целебными свойствами", – рассказала профессор базовой кафедры биотехнологии СФУ Светлана Прудникова.
По ее словам, анализ полученных биогибридных пленок показал, что наночастицы металлов адсорбировались на поверхности, а также проникли внутрь нанофибриллярной структуры целлюлозы, стабилизируя ее. А включение биметаллических наночастиц в целлюлозные пленки придало им антимикробные свойства и каталитическую активность.
"Гибридные наноцеллюлозные пленки подавляли рост клинически значимых патогенов, являющихся источником внутрибольничных инфекций. Антимикробные свойства пленки также предотвращали рост микробов, вызывающих порчу пищевых продуктов. Так, помидоры, упакованные в гибридную наноцеллюлозу, оставались свежими, сохраняли влажность и не подвергались микробной порче в течение 30 дней хранения", – пояснила Прудникова.
Результаты лабораторных исследований показали, что предложенные учеными гибридные биопленки подавляют рост таких микроорганизмов, как акинетобактерия Баумани (Acinetobacter baumannii) – возбудитель менингита, пневмонии, заражения ран; синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), вызывающей пневмонию; и золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), который может являться причиной более 100 различных заболеваний и очень устойчив к действию некоторых распространенных антибиотиков.
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Ученые считают, что практическое применение созданного композита выглядит достаточно перспективным. Такой материал можно использовать для разработки антимикробных раневых повязок и покрытий для заживления ран; для пищевой упаковки, продлевающей срок годности пищевых продуктов. Каталитические и адсорбционные свойства гибридной наноцеллюлозы можно использовать при создании фильтрующих мембран для очистки воды.
В будущем коллектив исследователей планирует получить больше сведений о биологической оценке биметаллических наночастиц, синтезированных с использованием растительных экстрактов, например их биосовместимости и потенциала к биогибридизации.
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СФУ – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
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