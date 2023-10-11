https://ria.ru/20231011/nauka-1901801128.html

Ученые нашли необычное применение листьям брусники

Ученые нашли необычное применение листьям брусники - РИА Новости, 11.10.2023

Ученые нашли необычное применение листьям брусники

Многофункциональные целлюлозные биопленки, обогащенные наночастицами из листьев брусники, разработали ученые СФУ в составе международного научного коллектива... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T03:00

2023-10-11T03:00

2023-10-11T03:00

наука

наука

университетская наука

сибирский федеральный университет

россия

индия

экология в россии

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901800147_420:260:3110:1773_1920x0_80_0_0_49feccf4f10c433cbc45f51d315619c1.jpg

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Многофункциональные целлюлозные биопленки, обогащенные наночастицами из листьев брусники, разработали ученые СФУ в составе международного научного коллектива. По их словам, созданный продукт обладает антибактериальной активностью и может увеличивать срок хранения овощей и фруктов. Результаты представлены в Biocatalysis and Agricultural Biotechnology.Как рассказали исследователи, многие виды бактерий образуют тончайшие нити целлюлозы, формирующие многослойную сетчатую гель-пленку – очень прочную, гибкую и эластичную. Благодаря своей устойчивости к химическим воздействиям и способности сорбировать различные органические и неорганические соединения такие пленки находят применение в медицине, косметологии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) с коллегами из России и Индии создали новый композитный материал на основе целлюлозной нанопленки с наночастицами серебра и оксида меди."При получении биметаллических наночастиц серебра и меди в качестве восстановителя использовали экстракт листьев брусники (Vaccinium vitis-idaea L.). Это широко распространенное и популярное в Сибири растение, в том числе известное своими целебными свойствами", – рассказала профессор базовой кафедры биотехнологии СФУ Светлана Прудникова.По ее словам, анализ полученных биогибридных пленок показал, что наночастицы металлов адсорбировались на поверхности, а также проникли внутрь нанофибриллярной структуры целлюлозы, стабилизируя ее. А включение биметаллических наночастиц в целлюлозные пленки придало им антимикробные свойства и каталитическую активность."Гибридные наноцеллюлозные пленки подавляли рост клинически значимых патогенов, являющихся источником внутрибольничных инфекций. Антимикробные свойства пленки также предотвращали рост микробов, вызывающих порчу пищевых продуктов. Так, помидоры, упакованные в гибридную наноцеллюлозу, оставались свежими, сохраняли влажность и не подвергались микробной порче в течение 30 дней хранения", – пояснила Прудникова.Результаты лабораторных исследований показали, что предложенные учеными гибридные биопленки подавляют рост таких микроорганизмов, как акинетобактерия Баумани (Acinetobacter baumannii) – возбудитель менингита, пневмонии, заражения ран; синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), вызывающей пневмонию; и золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), который может являться причиной более 100 различных заболеваний и очень устойчив к действию некоторых распространенных антибиотиков.Ученые считают, что практическое применение созданного композита выглядит достаточно перспективным. Такой материал можно использовать для разработки антимикробных раневых повязок и покрытий для заживления ран; для пищевой упаковки, продлевающей срок годности пищевых продуктов. Каталитические и адсорбционные свойства гибридной наноцеллюлозы можно использовать при создании фильтрующих мембран для очистки воды.В будущем коллектив исследователей планирует получить больше сведений о биологической оценке биметаллических наночастиц, синтезированных с использованием растительных экстрактов, например их биосовместимости и потенциала к биогибридизации.СФУ – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20230216/nauka-1852189238.html

https://ria.ru/20230607/nauka-1876506723.html

https://ria.ru/20230411/nauka-1864193059.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, сибирский федеральный университет, россия, индия, экология в россии, навигатор абитуриента, биология, растения, фрукты