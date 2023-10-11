https://ria.ru/20231011/nato-1901928060.html
Министр обороны Израиля выступит перед коллегами из стран НАТО
Министр обороны Израиля выступит перед коллегами из стран НАТО - РИА Новости, 11.10.2023
Министр обороны Израиля выступит перед коллегами из стран НАТО
Министры обороны НАТО в четверг заслушают доклад главы минобороны Израиля Йоава Галанта по ситуации в регионе, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:03
2023-10-11T10:03
2023-10-11T10:28
в мире
нато
йенс столтенберг
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Министры обороны НАТО в четверг заслушают доклад главы минобороны Израиля Йоава Галанта по ситуации в регионе, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.В среду в штаб-квартире НАТО стартует двухдневная министерская встреча, в ходе которой будет также обсуждаться помощь Украине, обострение конфликта на Ближнем Востоке, инцидент на подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией."Завтра министр обороны Израиля (Йоав - ред.) Галант проинформирует нас о ситуации в Израиле", - сказал Столтенберг.
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, йенс столтенберг, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Министр обороны Израиля выступит перед коллегами из стран НАТО
Министры обороны стран НАТО заслушают доклад Израиля по ситуации в регионе