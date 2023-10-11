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Министр обороны Израиля выступит перед коллегами из стран НАТО - РИА Новости, 11.10.2023
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10:03 11.10.2023 (обновлено: 10:28 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/nato-1901928060.html
Министр обороны Израиля выступит перед коллегами из стран НАТО
Министр обороны Израиля выступит перед коллегами из стран НАТО - РИА Новости, 11.10.2023
Министр обороны Израиля выступит перед коллегами из стран НАТО
Министры обороны НАТО в четверг заслушают доклад главы минобороны Израиля Йоава Галанта по ситуации в регионе, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:03
2023-10-11T10:28
в мире
нато
йенс столтенберг
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Министры обороны НАТО в четверг заслушают доклад главы минобороны Израиля Йоава Галанта по ситуации в регионе, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.В среду в штаб-квартире НАТО стартует двухдневная министерская встреча, в ходе которой будет также обсуждаться помощь Украине, обострение конфликта на Ближнем Востоке, инцидент на подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией."Завтра министр обороны Израиля (Йоав - ред.) Галант проинформирует нас о ситуации в Израиле", - сказал Столтенберг.
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Министр обороны Израиля выступит перед коллегами из стран НАТО

Министры обороны стран НАТО заслушают доклад Израиля по ситуации в регионе

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Министры обороны НАТО в четверг заслушают доклад главы минобороны Израиля Йоава Галанта по ситуации в регионе, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
В среду в штаб-квартире НАТО стартует двухдневная министерская встреча, в ходе которой будет также обсуждаться помощь Украине, обострение конфликта на Ближнем Востоке, инцидент на подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией.
"Завтра министр обороны Израиля (Йоав - ред.) Галант проинформирует нас о ситуации в Израиле", - сказал Столтенберг.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
Вчера, 08:00
 
В миреНАТОЙенс СтолтенбергИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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