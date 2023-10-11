https://ria.ru/20231011/nato-1901928060.html

Министр обороны Израиля выступит перед коллегами из стран НАТО

Министр обороны Израиля выступит перед коллегами из стран НАТО - РИА Новости, 11.10.2023

Министр обороны Израиля выступит перед коллегами из стран НАТО

Министры обороны НАТО в четверг заслушают доклад главы минобороны Израиля Йоава Галанта по ситуации в регионе, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:03

2023-10-11T10:03

2023-10-11T10:28

в мире

нато

йенс столтенберг

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Министры обороны НАТО в четверг заслушают доклад главы минобороны Израиля Йоава Галанта по ситуации в регионе, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.В среду в штаб-квартире НАТО стартует двухдневная министерская встреча, в ходе которой будет также обсуждаться помощь Украине, обострение конфликта на Ближнем Востоке, инцидент на подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией."Завтра министр обороны Израиля (Йоав - ред.) Галант проинформирует нас о ситуации в Израиле", - сказал Столтенберг.

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нато, йенс столтенберг, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году