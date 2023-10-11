Рейтинг@Mail.ru
Школа экспорта РЭЦ расскажет на форуме "Сделано в России" о наставничестве - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/nastavnichestvo-1902016906.html
Школа экспорта РЭЦ расскажет на форуме "Сделано в России" о наставничестве
Школа экспорта РЭЦ расскажет на форуме "Сделано в России" о наставничестве - РИА Новости, 11.10.2023
Школа экспорта РЭЦ расскажет на форуме "Сделано в России" о наставничестве
Панельная сессия "Экспортное наставничество - из бизнеса, для бизнеса", которую на Международном экспортном форуме проведет Школа экспорта Российского... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:26
2023-10-11T14:26
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
сша
вэб.рф (вэб)
форум "сделано в россии"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796823240_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_1b9fed6b478e937167f02195479a01f0.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Панельная сессия "Экспортное наставничество - из бизнеса, для бизнеса", которую на Международном экспортном форуме проведет Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), расскажет о пользе наставничества в этой области, сообщает РЭЦ."На панельной сессии "Экспортное наставничество - из бизнеса, для бизнеса", которую организует Школа экспорта РЭЦ в рамках Международного экспортного форума 20 октября, участники обсудят, какими экспертизой и навыками должен обладать экспортный наставник, как его интегрировать в систему поддержки экспортеров, и чем государство может быть полезно в этом контексте", - говорится в сообщении.Там отмечается, что тема наставничества в мире развивается десятки лет - в бизнесах разных размеров и отраслевой направленности. Согласно последним исследованиям, собственные программы наставничества развивают 84% компаний из Fortune500 и 100% – из Fortune50. Что касается МСП, из зарубежного опыта - по результатам исследования мнений владельцев малого бизнеса, 92% респондентов считают, что наставники оказывают непосредственное влияние на рост и выживание компаний.В России наставничество в бизнесе начало активно развиваться не так давно, но уже сегодня фиксируется повышенный интерес к этому направлению со стороны предпринимателей, экспертного сообщества, государства. Особенно, в контексте объявления 2023 года годом педагога и наставника в Российской Федерации.В свою очередь, Школа экспорта РЭЦ уже на протяжении 5 лет реализует образовательные программы, в которые интегрирована наставническая поддержка, и уже имеет внушительный опыт такого рода деятельности. На сегодняшний день более 1,3 тысячи компаний получили наставническую поддержку."Наши программы с элементами наставничества ориентированы на прикладной результат для бизнеса и конверсию в экспортные контракты. По итогам участия в них начинающие экспортеры разрабатывают проекты для работы на внешних рынках, а опытные предприниматели - бизнес-план по масштабированию экспортной деятельности. Результаты говорят сами за себя - сумма контрактов, заключенных по итогам участия в программах с элементами наставничества, превышает 500 миллионов долларов США. В реализации программ участвуют более 100 квалифицированных наставников", - рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.В рамках проводимой сессии, посвященной экспортному наставничеству, Школа экспорта РЭЦ обсудит с участниками - представителями бизнеса, профильных министерств и экспертами рынка ряд вопросов. В их числе - чем наставничество в ВЭД ценно для бизнеса, совмещение позиций экспертного сообщества и бизнеса, формы и форматы наставничества, кто такой экспортный наставник, обязательные компетенции, требования, стандарты, существуют ли табу. Также будут рассмотрены вопросы - необходима ли синхронизация с наставническими практиками из других сфер, как провести границу между коммерческим интересом и гуманитарной миссией в наставничестве, как сделать наставничество привлекательным для экспертов в сфере ВЭД и будут перечислены вызовы и мифы на пути создания экосистемы экспортного наставничества.Панельная дискуссия "Экспортное наставничество - из бизнеса, для бизнеса" Международного форума "Сделано в России" состоится 20 октября в МВО "Манеж", по адресу: Манежная площадь, д.1. Зал B.Даты и время всех мероприятий главного экспортного форума страны можно уточнить на сайте в разделе "Программа", зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте форума.
https://ria.ru/20231011/sorevnovaniya-1902014827.html
https://ria.ru/20231010/eksport-1901819130.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796823240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_885c8781b89011392095ca93a9dfa228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), россия, экономика, сша, вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика, США, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Форум "Сделано в России"

Школа экспорта РЭЦ расскажет на форуме "Сделано в России" о наставничестве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Панельная сессия "Экспортное наставничество - из бизнеса, для бизнеса", которую на Международном экспортном форуме проведет Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), расскажет о пользе наставничества в этой области, сообщает РЭЦ.
"На панельной сессии "Экспортное наставничество - из бизнеса, для бизнеса", которую организует Школа экспорта РЭЦ в рамках Международного экспортного форума 20 октября, участники обсудят, какими экспертизой и навыками должен обладать экспортный наставник, как его интегрировать в систему поддержки экспортеров, и чем государство может быть полезно в этом контексте", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что тема наставничества в мире развивается десятки лет - в бизнесах разных размеров и отраслевой направленности. Согласно последним исследованиям, собственные программы наставничества развивают 84% компаний из Fortune500 и 100% – из Fortune50. Что касается МСП, из зарубежного опыта - по результатам исследования мнений владельцев малого бизнеса, 92% респондентов считают, что наставники оказывают непосредственное влияние на рост и выживание компаний.
В России наставничество в бизнесе начало активно развиваться не так давно, но уже сегодня фиксируется повышенный интерес к этому направлению со стороны предпринимателей, экспертного сообщества, государства. Особенно, в контексте объявления 2023 года годом педагога и наставника в Российской Федерации.
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Студенты посоревнуются в переговорах на форуме "Сделано в России"
Вчера, 14:16
В свою очередь, Школа экспорта РЭЦ уже на протяжении 5 лет реализует образовательные программы, в которые интегрирована наставническая поддержка, и уже имеет внушительный опыт такого рода деятельности. На сегодняшний день более 1,3 тысячи компаний получили наставническую поддержку.
"Наши программы с элементами наставничества ориентированы на прикладной результат для бизнеса и конверсию в экспортные контракты. По итогам участия в них начинающие экспортеры разрабатывают проекты для работы на внешних рынках, а опытные предприниматели - бизнес-план по масштабированию экспортной деятельности. Результаты говорят сами за себя - сумма контрактов, заключенных по итогам участия в программах с элементами наставничества, превышает 500 миллионов долларов США. В реализации программ участвуют более 100 квалифицированных наставников", - рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
В рамках проводимой сессии, посвященной экспортному наставничеству, Школа экспорта РЭЦ обсудит с участниками - представителями бизнеса, профильных министерств и экспертами рынка ряд вопросов. В их числе - чем наставничество в ВЭД ценно для бизнеса, совмещение позиций экспертного сообщества и бизнеса, формы и форматы наставничества, кто такой экспортный наставник, обязательные компетенции, требования, стандарты, существуют ли табу. Также будут рассмотрены вопросы - необходима ли синхронизация с наставническими практиками из других сфер, как провести границу между коммерческим интересом и гуманитарной миссией в наставничестве, как сделать наставничество привлекательным для экспертов в сфере ВЭД и будут перечислены вызовы и мифы на пути создания экосистемы экспортного наставничества.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Вывод высоких технологий на экспорт обсудят на форуме "Сделано в России"
10 октября, 16:51
Панельная дискуссия "Экспортное наставничество - из бизнеса, для бизнеса" Международного форума "Сделано в России" состоится 20 октября в МВО "Манеж", по адресу: Манежная площадь, д.1. Зал B.
Даты и время всех мероприятий главного экспортного форума страны можно уточнить на сайте в разделе "Программа", зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте форума.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияЭкономикаСШАВЭБ.РФ (ВЭБ)Форум "Сделано в России"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала