https://ria.ru/20231011/nastavnichestvo-1902016906.html

Школа экспорта РЭЦ расскажет на форуме "Сделано в России" о наставничестве

Школа экспорта РЭЦ расскажет на форуме "Сделано в России" о наставничестве - РИА Новости, 11.10.2023

Школа экспорта РЭЦ расскажет на форуме "Сделано в России" о наставничестве

Панельная сессия "Экспортное наставничество - из бизнеса, для бизнеса", которую на Международном экспортном форуме проведет Школа экспорта Российского... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:26

2023-10-11T14:26

2023-10-11T14:26

российский экспортный центр (рэц)

россия

экономика

сша

вэб.рф (вэб)

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Панельная сессия "Экспортное наставничество - из бизнеса, для бизнеса", которую на Международном экспортном форуме проведет Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), расскажет о пользе наставничества в этой области, сообщает РЭЦ."На панельной сессии "Экспортное наставничество - из бизнеса, для бизнеса", которую организует Школа экспорта РЭЦ в рамках Международного экспортного форума 20 октября, участники обсудят, какими экспертизой и навыками должен обладать экспортный наставник, как его интегрировать в систему поддержки экспортеров, и чем государство может быть полезно в этом контексте", - говорится в сообщении.Там отмечается, что тема наставничества в мире развивается десятки лет - в бизнесах разных размеров и отраслевой направленности. Согласно последним исследованиям, собственные программы наставничества развивают 84% компаний из Fortune500 и 100% – из Fortune50. Что касается МСП, из зарубежного опыта - по результатам исследования мнений владельцев малого бизнеса, 92% респондентов считают, что наставники оказывают непосредственное влияние на рост и выживание компаний.В России наставничество в бизнесе начало активно развиваться не так давно, но уже сегодня фиксируется повышенный интерес к этому направлению со стороны предпринимателей, экспертного сообщества, государства. Особенно, в контексте объявления 2023 года годом педагога и наставника в Российской Федерации.В свою очередь, Школа экспорта РЭЦ уже на протяжении 5 лет реализует образовательные программы, в которые интегрирована наставническая поддержка, и уже имеет внушительный опыт такого рода деятельности. На сегодняшний день более 1,3 тысячи компаний получили наставническую поддержку."Наши программы с элементами наставничества ориентированы на прикладной результат для бизнеса и конверсию в экспортные контракты. По итогам участия в них начинающие экспортеры разрабатывают проекты для работы на внешних рынках, а опытные предприниматели - бизнес-план по масштабированию экспортной деятельности. Результаты говорят сами за себя - сумма контрактов, заключенных по итогам участия в программах с элементами наставничества, превышает 500 миллионов долларов США. В реализации программ участвуют более 100 квалифицированных наставников", - рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.В рамках проводимой сессии, посвященной экспортному наставничеству, Школа экспорта РЭЦ обсудит с участниками - представителями бизнеса, профильных министерств и экспертами рынка ряд вопросов. В их числе - чем наставничество в ВЭД ценно для бизнеса, совмещение позиций экспертного сообщества и бизнеса, формы и форматы наставничества, кто такой экспортный наставник, обязательные компетенции, требования, стандарты, существуют ли табу. Также будут рассмотрены вопросы - необходима ли синхронизация с наставническими практиками из других сфер, как провести границу между коммерческим интересом и гуманитарной миссией в наставничестве, как сделать наставничество привлекательным для экспертов в сфере ВЭД и будут перечислены вызовы и мифы на пути создания экосистемы экспортного наставничества.Панельная дискуссия "Экспортное наставничество - из бизнеса, для бизнеса" Международного форума "Сделано в России" состоится 20 октября в МВО "Манеж", по адресу: Манежная площадь, д.1. Зал B.Даты и время всех мероприятий главного экспортного форума страны можно уточнить на сайте в разделе "Программа", зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте форума.

https://ria.ru/20231011/sorevnovaniya-1902014827.html

https://ria.ru/20231010/eksport-1901819130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), россия, экономика, сша, вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии"