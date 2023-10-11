https://ria.ru/20231011/nagrazhdenie-1901905479.html

Замглавы Минобороны вручил награды военнослужащим группировки "Днепр"

Замглавы Минобороны вручил награды военнослужащим группировки "Днепр" - РИА Новости, 11.10.2023

Замглавы Минобороны вручил награды военнослужащим группировки "Днепр"

Замминистра обороны России Виктор Горемыкин вручил военнослужащим группировки войск "Днепр" государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T05:47

2023-10-11T05:47

2023-10-11T06:25

россия

виктор горемыкин

безопасность

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замминистра обороны России Виктор Горемыкин вручил военнослужащим группировки войск "Днепр" государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе отражения атак украинских националистов, сообщает Минобороны России. "Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим арктического соединения, выполняющим боевые задачи по обороне левого берега Днепра на херсонском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что Горемыкин вручил военным медали "За отвагу", ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени, а также поблагодарил их за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм."Вот на таких, как вы, и держится Россия! Совершаются мужественные действия с вашей стороны, и мы добиваемся хороших и значимых побед", - добавил замминистра, обращаясь к военнослужащим.

https://ria.ru/20231009/nagrada-1901565232.html

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россия, виктор горемыкин, безопасность