https://ria.ru/20231011/nagrazhdenie-1901905479.html
Замглавы Минобороны вручил награды военнослужащим группировки "Днепр"
Замглавы Минобороны вручил награды военнослужащим группировки "Днепр" - РИА Новости, 11.10.2023
Замглавы Минобороны вручил награды военнослужащим группировки "Днепр"
Замминистра обороны России Виктор Горемыкин вручил военнослужащим группировки войск "Днепр" государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T05:47
2023-10-11T05:47
2023-10-11T06:25
россия
виктор горемыкин
безопасность
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замминистра обороны России Виктор Горемыкин вручил военнослужащим группировки войск "Днепр" государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе отражения атак украинских националистов, сообщает Минобороны России. "Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим арктического соединения, выполняющим боевые задачи по обороне левого берега Днепра на херсонском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что Горемыкин вручил военным медали "За отвагу", ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени, а также поблагодарил их за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм."Вот на таких, как вы, и держится Россия! Совершаются мужественные действия с вашей стороны, и мы добиваемся хороших и значимых побед", - добавил замминистра, обращаясь к военнослужащим.
https://ria.ru/20231009/nagrada-1901565232.html
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россия, виктор горемыкин, безопасность
Россия, Виктор Горемыкин, Безопасность
Замглавы Минобороны вручил награды военнослужащим группировки "Днепр"
Замминистра обороны Горемыкин наградил военнослужащих группировки "Днепр"
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Замминистра обороны России Виктор Горемыкин вручил военнослужащим группировки войск "Днепр" государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе отражения атак украинских националистов, сообщает Минобороны России.
"Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим арктического соединения, выполняющим боевые задачи по обороне левого берега Днепра на херсонском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Горемыкин вручил военным медали "За отвагу", ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени, а также поблагодарил их за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм.
"Вот на таких, как вы, и держится Россия! Совершаются мужественные действия с вашей стороны, и мы добиваемся хороших и значимых побед", - добавил замминистра, обращаясь к военнослужащим.
Замглавы Минобороны вручил награды получившим ранения участникам СВО