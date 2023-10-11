https://ria.ru/20231011/nagrady-1902099033.html

Губернатор Малков наградил участников рязанского этапа международной премии

Губернатор Малков наградил участников рязанского этапа международной премии - РИА Новости, 11.10.2023

Губернатор Малков наградил участников рязанского этапа международной премии

Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды участникам регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ, жители региона направили 280 заявок. Об... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:08

2023-10-11T18:08

2023-10-11T18:10

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РЯЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды участникам регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ, жители региона направили 280 заявок. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Рязанцы подали на конкурс 280 заявок. Традиционно самое популярное направление — это "Волонтёрство", на него подано 232 заявки. Среди участников много молодёжи. Очень здорово, что наши молодые земляки уделяют внимание социальным проектам, стремятся помогать людям и делать жизнь лучше", - написал Павел Малков.По его словам, участие в конкурсе приняли представители бизнеса, юридических лиц и некоммерческих организаций. В полуфинал премии прошли 34 проекта. "Результаты полуфинала ждём в ноябре. Со своей стороны поддержим инициативы победителей регионального этапа", - отметил глава региона. Он рассказал о некоторых инициативах рязанцев. В частности, Иван Холин из детской общественной организации "Лист" разработал проект "ПроЛес", который развивает у детей интерес к природе, её изучению и сохранению. Ребята самостоятельно очистили от мусора 20 километров берега реки Пра. Особое внимание, по словам Павла Малкова, рязанские волонтёры уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семей, патриотическому воспитанию. В их число входит проект "Тепло в каждый блиндаж" Николая Шашкова из Милославского района, который изготавливает печки, а также ремонтирует автомобили для СВО. Премия #МЫВМЕСТЕ учреждена по поручению президента России для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Она стала продолжением Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России". Учредитель премии – Федеральное агентство по делам молодежи, организатор – Ассоциация волонтерских центров.

https://ria.ru/20231005/ryazan-1900725631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, рязанская область, павел малков, россия