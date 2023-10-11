https://ria.ru/20231011/nagrady-1902099033.html
Губернатор Малков наградил участников рязанского этапа международной премии
Губернатор Малков наградил участников рязанского этапа международной премии - РИА Новости, 11.10.2023
Губернатор Малков наградил участников рязанского этапа международной премии
Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды участникам регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ, жители региона направили 280 заявок. Об... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:08
2023-10-11T18:08
2023-10-11T18:10
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РЯЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды участникам регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ, жители региона направили 280 заявок. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Рязанцы подали на конкурс 280 заявок. Традиционно самое популярное направление — это "Волонтёрство", на него подано 232 заявки. Среди участников много молодёжи. Очень здорово, что наши молодые земляки уделяют внимание социальным проектам, стремятся помогать людям и делать жизнь лучше", - написал Павел Малков.По его словам, участие в конкурсе приняли представители бизнеса, юридических лиц и некоммерческих организаций. В полуфинал премии прошли 34 проекта. "Результаты полуфинала ждём в ноябре. Со своей стороны поддержим инициативы победителей регионального этапа", - отметил глава региона. Он рассказал о некоторых инициативах рязанцев. В частности, Иван Холин из детской общественной организации "Лист" разработал проект "ПроЛес", который развивает у детей интерес к природе, её изучению и сохранению. Ребята самостоятельно очистили от мусора 20 километров берега реки Пра. Особое внимание, по словам Павла Малкова, рязанские волонтёры уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семей, патриотическому воспитанию. В их число входит проект "Тепло в каждый блиндаж" Николая Шашкова из Милославского района, который изготавливает печки, а также ремонтирует автомобили для СВО. Премия #МЫВМЕСТЕ учреждена по поручению президента России для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Она стала продолжением Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России". Учредитель премии – Федеральное агентство по делам молодежи, организатор – Ассоциация волонтерских центров.
https://ria.ru/20231005/ryazan-1900725631.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, рязанская область, павел малков, россия
Рязанская область, Общество, Рязанская область, Павел Малков, Россия
РЯЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости.
Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды участникам регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ, жители региона направили 280 заявок. Об этом он сообщил в своем Telegram
-канале.
«
"Рязанцы подали на конкурс 280 заявок. Традиционно самое популярное направление — это "Волонтёрство", на него подано 232 заявки. Среди участников много молодёжи. Очень здорово, что наши молодые земляки уделяют внимание социальным проектам, стремятся помогать людям и делать жизнь лучше", - написал Павел Малков.
По его словам, участие в конкурсе приняли представители бизнеса, юридических лиц и некоммерческих организаций. В полуфинал премии прошли 34 проекта.
«
"Результаты полуфинала ждём в ноябре. Со своей стороны поддержим инициативы победителей регионального этапа", - отметил глава региона.
Он рассказал о некоторых инициативах рязанцев. В частности, Иван Холин из детской общественной организации "Лист" разработал проект "ПроЛес", который развивает у детей интерес к природе, её изучению и сохранению. Ребята самостоятельно очистили от мусора 20 километров берега реки Пра.
Особое внимание, по словам Павла Малкова, рязанские волонтёры уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семей, патриотическому воспитанию. В их число входит проект "Тепло в каждый блиндаж" Николая Шашкова из Милославского района, который изготавливает печки, а также ремонтирует автомобили для СВО.
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Премия #МЫВМЕСТЕ учреждена по поручению президента России
для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Она стала продолжением Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России". Учредитель премии – Федеральное агентство по делам молодежи, организатор – Ассоциация волонтерских центров.