https://ria.ru/20231011/nadezhdin-1902082721.html

Борис Надеждин заявил о желании выдвинуться в президенты России

Борис Надеждин заявил о желании выдвинуться в президенты России - РИА Новости, 11.10.2023

Борис Надеждин заявил о желании выдвинуться в президенты России

Борис Надеждин намерен выдвигаться кандидатом в президенты, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Евгений Попов. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:31

2023-10-11T17:31

2023-10-11T17:31

политика

россия

борис надеждин

евгений попов

госдума рф

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Борис Надеждин намерен выдвигаться кандидатом в президенты, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Евгений Попов. "Да, оказывается, он ещё летом сообщил об этом... Борис Надеждин подтвердил мне о том, что он выдвигается кандидатом в президенты", - сказал он. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.

https://ria.ru/20231009/vybory-1901484657.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, борис надеждин, евгений попов, госдума рф