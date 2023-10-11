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Борис Надеждин заявил о желании выдвинуться в президенты России - РИА Новости, 11.10.2023
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17:31 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/nadezhdin-1902082721.html
Борис Надеждин заявил о желании выдвинуться в президенты России
Борис Надеждин заявил о желании выдвинуться в президенты России - РИА Новости, 11.10.2023
Борис Надеждин заявил о желании выдвинуться в президенты России
Борис Надеждин намерен выдвигаться кандидатом в президенты, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Евгений Попов. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:31
2023-10-11T17:31
политика
россия
борис надеждин
евгений попов
госдума рф
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Борис Надеждин намерен выдвигаться кандидатом в президенты, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Евгений Попов. "Да, оказывается, он ещё летом сообщил об этом... Борис Надеждин подтвердил мне о том, что он выдвигается кандидатом в президенты", - сказал он. Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.
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политика, россия, борис надеждин, евгений попов, госдума рф
Политика, Россия, Борис Надеждин, Евгений Попов, Госдума РФ
Борис Надеждин заявил о желании выдвинуться в президенты России

Депутат Попов сообщил о планах Бориса Надеждина выдвинуться в президенты России

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкБорис Надеждин
Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Борис Надеждин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Борис Надеждин намерен выдвигаться кандидатом в президенты, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Евгений Попов.
"Да, оказывается, он ещё летом сообщил об этом... Борис Надеждин подтвердил мне о том, что он выдвигается кандидатом в президенты", - сказал он.
Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Кремле прокомментировали идею Кадырова перенести выборы президента
9 октября, 13:02
 
ПолитикаРоссияБорис НадеждинЕвгений ПоповГосдума РФ
 
 
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