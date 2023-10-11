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Тюменская область и Киргизия давние торговые партнеры, заявил Моор - РИА Новости, 11.10.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
15:20 11.10.2023 (обновлено: 15:23 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/moor-1902037386.html
Тюменская область и Киргизия давние торговые партнеры, заявил Моор
Тюменская область и Киргизия давние торговые партнеры, заявил Моор - РИА Новости, 11.10.2023
Тюменская область и Киргизия давние торговые партнеры, заявил Моор
Тюменская область и Киргизия являются давними партнерами, с 2019 года между сторонами действует соглашение о сотрудничестве, заявил губернатор российского... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:20
2023-10-11T15:23
тюменская область
экономика
технологии
киргизия
тюменская область
россия
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 11 окт – РИА Новости. Тюменская область и Киргизия являются давними партнерами, с 2019 года между сторонами действует соглашение о сотрудничестве, заявил губернатор российского региона Александр Моор в своем Telegram-канале по итогам участия в российско-киргизской межрегиональной конференции, посвященной промышленной кооперации. "Тюменская область и Кыргызстан – давние надежные партнеры. В 2019 году мы подписали соглашение о сотрудничестве. Только в прошлом году наш внешнеторговый оборот увеличился в 1,6 раза", - сообщил в посте Александр Моор. По словам главы региона, тюменские предприятия поставляют в Киргизию полимерную продукцию, оборудование и механические устройства, электрические машины, изделия из древесины, лекарства и продукты. Глава региона отметил, что налажено конструктивное взаимодействие с российско-киргизским фондом развития, и выразил уверенность, что связи будут укрепляться не только в торговле, но и в образовании, здравоохранении. "Студенты из Кыргызстана учатся в тюменских вузах и профессиональных образовательных организациях. В наших клиниках в прошлом году медицинскую помощь получили почти пять тысяч граждан Кыргызстана. Также интересными могут стать совместные туристические проекты", - отметил Моор. Важным аспектом в сотрудничестве Моор назвал и то, что Киргизия входит в ЕАЭС и имеет прямые связи со странами Азии, что позволяет тюменским предприятиям использовать киргизскую площадку для промышленной сборки. "Законодательство двух стран практически синхронизировано в части поддержки инвестиционных проектов, особенно тех, которые ориентированы на экспорт. Потенциал для роста есть, его можно и нужно развивать", - подчеркнул тюменский губернатор. Российско-киргизская межрегиональная конференция "Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана" проходит в Джалал-Абаде (Киргизия), по данным информцентра правительства Тюменской области, в ней участвуют около двухсот представителей бизнеса из пятнадцати регионов России и всех областей Киргизии.
https://ria.ru/20230829/tyumen-1893005312.html
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экономика, технологии, киргизия, тюменская область, россия, александр моор, евразийский экономический союз
Тюменская область, Экономика, Технологии, Киргизия, Тюменская область, Россия, Александр Моор, Евразийский экономический союз

Тюменская область и Киргизия давние торговые партнеры, заявил Моор

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 11 окт – РИА Новости. Тюменская область и Киргизия являются давними партнерами, с 2019 года между сторонами действует соглашение о сотрудничестве, заявил губернатор российского региона Александр Моор в своем Telegram-канале по итогам участия в российско-киргизской межрегиональной конференции, посвященной промышленной кооперации.
«
"Тюменская область и Кыргызстан – давние надежные партнеры. В 2019 году мы подписали соглашение о сотрудничестве. Только в прошлом году наш внешнеторговый оборот увеличился в 1,6 раза", - сообщил в посте Александр Моор.
По словам главы региона, тюменские предприятия поставляют в Киргизию полимерную продукцию, оборудование и механические устройства, электрические машины, изделия из древесины, лекарства и продукты.
Глава региона отметил, что налажено конструктивное взаимодействие с российско-киргизским фондом развития, и выразил уверенность, что связи будут укрепляться не только в торговле, но и в образовании, здравоохранении. "Студенты из Кыргызстана учатся в тюменских вузах и профессиональных образовательных организациях. В наших клиниках в прошлом году медицинскую помощь получили почти пять тысяч граждан Кыргызстана. Также интересными могут стать совместные туристические проекты", - отметил Моор.
Важным аспектом в сотрудничестве Моор назвал и то, что Киргизия входит в ЕАЭС и имеет прямые связи со странами Азии, что позволяет тюменским предприятиям использовать киргизскую площадку для промышленной сборки. "Законодательство двух стран практически синхронизировано в части поддержки инвестиционных проектов, особенно тех, которые ориентированы на экспорт. Потенциал для роста есть, его можно и нужно развивать", - подчеркнул тюменский губернатор.
Российско-киргизская межрегиональная конференция "Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана" проходит в Джалал-Абаде (Киргизия), по данным информцентра правительства Тюменской области, в ней участвуют около двухсот представителей бизнеса из пятнадцати регионов России и всех областей Киргизии.
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Тюменская областьЭкономикаТехнологииКиргизияТюменская областьРоссияАлександр МоорЕвразийский экономический союз
 
 
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