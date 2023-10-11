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Глава Минэнерго Саудовской Аравии прибыл в Москву - РИА Новости, 11.10.2023
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11:06 11.10.2023 (обновлено: 11:08 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/ministr-1901947210.html
Глава Минэнерго Саудовской Аравии прибыл в Москву
Глава Минэнерго Саудовской Аравии прибыл в Москву - РИА Новости, 11.10.2023
Глава Минэнерго Саудовской Аравии прибыл в Москву
Глава минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Салман прибыл в Москву на Российскую энергонеделю, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:06
2023-10-11T11:08
саудовская аравия
москва
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Салман прибыл в Москву на Российскую энергонеделю, передает корреспондент РИА Новости. Его встретил вице-премьер РФ Александр Новак. Планируется, что стороны проведут встречу, а потом заседание межправительственной комиссии. Перед приездом саудовского министра Новак сказал журналистам, что Россия и Саудовская Аравия сегодня обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с палестино-израильским конфликтом. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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саудовская аравия
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саудовская аравия, москва, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Саудовская Аравия, Москва, Россия, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Глава Минэнерго Саудовской Аравии прибыл в Москву

Глава Минэнерго Саудовской Аравии прибыл в Москву на энергонеделю

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФорум "Российская энергетическая неделя"
Форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Форум "Российская энергетическая неделя". Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Салман прибыл в Москву на Российскую энергонеделю, передает корреспондент РИА Новости.
Его встретил вице-премьер РФ Александр Новак. Планируется, что стороны проведут встречу, а потом заседание межправительственной комиссии. Перед приездом саудовского министра Новак сказал журналистам, что Россия и Саудовская Аравия сегодня обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с палестино-израильским конфликтом.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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Саудовская АравияМоскваРоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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