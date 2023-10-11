https://ria.ru/20231011/ministr-1901947210.html

Глава Минэнерго Саудовской Аравии прибыл в Москву

Глава Минэнерго Саудовской Аравии прибыл в Москву - РИА Новости, 11.10.2023

Глава Минэнерго Саудовской Аравии прибыл в Москву

Глава минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Салман прибыл в Москву на Российскую энергонеделю, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:06

2023-10-11T11:06

2023-10-11T11:08

саудовская аравия

москва

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Салман прибыл в Москву на Российскую энергонеделю, передает корреспондент РИА Новости. Его встретил вице-премьер РФ Александр Новак. Планируется, что стороны проведут встречу, а потом заседание межправительственной комиссии. Перед приездом саудовского министра Новак сказал журналистам, что Россия и Саудовская Аравия сегодня обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с палестино-израильским конфликтом. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230906/neftedobycha-1894532340.html

саудовская аравия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

саудовская аравия, москва, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023