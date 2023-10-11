https://ria.ru/20231011/ministr-1901947210.html
Глава Минэнерго Саудовской Аравии прибыл в Москву
Глава Минэнерго Саудовской Аравии прибыл в Москву - РИА Новости, 11.10.2023
Глава Минэнерго Саудовской Аравии прибыл в Москву
Глава минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Салман прибыл в Москву на Российскую энергонеделю, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:06
2023-10-11T11:06
2023-10-11T11:08
саудовская аравия
москва
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822788196_0:99:3292:1951_1920x0_80_0_0_3f915c7920580fc4959cfc55e97014b0.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз Бен Салман прибыл в Москву на Российскую энергонеделю, передает корреспондент РИА Новости. Его встретил вице-премьер РФ Александр Новак. Планируется, что стороны проведут встречу, а потом заседание межправительственной комиссии. Перед приездом саудовского министра Новак сказал журналистам, что Россия и Саудовская Аравия сегодня обсудят ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с палестино-израильским конфликтом. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230906/neftedobycha-1894532340.html
саудовская аравия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822788196_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_65f81f2e93e04f9535f8fa270260ae0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, москва, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Саудовская Аравия, Москва, Россия, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Глава Минэнерго Саудовской Аравии прибыл в Москву
Глава Минэнерго Саудовской Аравии прибыл в Москву на энергонеделю