https://ria.ru/20231011/mikrozaymy-1901860549.html
МСБ сможет получать микрозаймы онлайн по сокращенному пакету документов
МСБ сможет получать микрозаймы онлайн по сокращенному пакету документов - РИА Новости, 11.10.2023
МСБ сможет получать микрозаймы онлайн по сокращенному пакету документов
Малый и средний бизнес получил возможность на Цифровой платформе МСП.РФ оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и единому для всей страны пакету... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T09:30
2023-10-11T09:30
2023-10-11T09:30
экономика
россия
калининград
владивосток
андрей белоусов
александр исаевич
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
корпорация мсп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49758/40/497584007_0:227:3000:1915_1920x0_80_0_0_ad01eb0e3b88cfbf3599fa0441883006.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Малый и средний бизнес получил возможность на Цифровой платформе МСП.РФ оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и единому для всей страны пакету документов, сообщает Корпорация МСП (КМСП), выступающая оператором платформы.Сервис "Подбор и получение микрофинансирования", запущенный на МСП.РФ, позволяет получать поддержку в виде льготных микрозаймов в 131 государственной микрофинансовой организации (ГМФО). В рамках нового сервиса уже выданы первые 42 займа на 128 миллионов рублей, их получателями стали компании гостиничного, производственного бизнеса, а также общепита и торговли.Сервис предусматривает единый сокращенный (в ряде регионов вдвое) пакет документов, единый срок рассмотрения (до пяти календарных дней), исчерпывающий перечень оснований для отказа с указанием причин, подачу и отслеживание статуса заявки без посещения офиса ГМФО. Заемщик также автоматически проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля, который состоит из 1200 параметров бизнеса."Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и стандартному для всей страны пакету документов. Причем, в более короткие сроки и с обоснованием причины в случае отказа в займе. Теперь для предпринимателя от Калининграда до Владивостока одинаковые условия получения микрозаймов", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что ведущие государственные МФО в регионах уже формируют планы по выдаче микрозаймов через новый онлайн-сервис. Так, в Республиках Башкортостан и Татарстан, Удмуртской Республике, Иркутской и Саратовской областях рассчитывают до конца года выдать бизнесу не менее 1 миллиарда рублей микрозаймов.Изменения подходов к работе ГМФО и упрощение получения микрозаймов — результат их включения в состав участников Национальной гарантийной системы (НГС), координатором которой является Корпорация МСП. Это позволяет устанавливать новые требования к ним и их деятельности. В настоящее время в периметр мониторинга КМСП входит 136 ГМФО (92 организации регионального и 44 - муниципального уровней) в 84 регионах.ГМФО созданы и координируются Минэкономразвития для поддержки субъектов МСП, а также самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Их учредителями являются регионы и муниципальные образования. ГМФО предоставляют микрозаймы на сумму до 5 миллионов рублей на срок до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в рамках 2023 года составляет 5,8%).Развитие системы кредитования бизнеса — одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230905/msp-1894400477.html
https://ria.ru/20230911/kredity-1895092426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, калининград, владивосток, андрей белоусов, александр исаевич, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация мсп
Экономика, Россия, Калининград, Владивосток, Андрей Белоусов, Александр Исаевич, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Корпорация МСП
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Малый и средний бизнес получил возможность на Цифровой платформе МСП.РФ оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и единому для всей страны пакету документов, сообщает Корпорация МСП (КМСП), выступающая оператором платформы.
Сервис "Подбор и получение микрофинансирования", запущенный на МСП.РФ, позволяет получать поддержку в виде льготных микрозаймов в 131 государственной микрофинансовой организации (ГМФО). В рамках нового сервиса уже выданы первые 42 займа на 128 миллионов рублей, их получателями стали компании гостиничного, производственного бизнеса, а также общепита и торговли.
Сервис предусматривает единый сокращенный (в ряде регионов вдвое) пакет документов, единый срок рассмотрения (до пяти календарных дней), исчерпывающий перечень оснований для отказа с указанием причин, подачу и отслеживание статуса заявки без посещения офиса ГМФО. Заемщик также автоматически проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля, который состоит из 1200 параметров бизнеса.
"Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и стандартному для всей страны пакету документов. Причем, в более короткие сроки и с обоснованием причины в случае отказа в займе. Теперь для предпринимателя от Калининграда
до Владивостока
одинаковые условия получения микрозаймов", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводятся в сообщении.
Меры поддержки МСБ от пяти министерств станут доступны на МСП.РФ
Он добавил, что ведущие государственные МФО в регионах уже формируют планы по выдаче микрозаймов через новый онлайн-сервис. Так, в Республиках Башкортостан
и Татарстан, Удмуртской Республике
, Иркутской и Саратовской областях
рассчитывают до конца года выдать бизнесу не менее 1 миллиарда рублей микрозаймов.
Изменения подходов к работе ГМФО и упрощение получения микрозаймов — результат их включения в состав участников Национальной гарантийной системы (НГС), координатором которой является Корпорация МСП. Это позволяет устанавливать новые требования к ним и их деятельности. В настоящее время в периметр мониторинга КМСП входит 136 ГМФО (92 организации регионального и 44 - муниципального уровней) в 84 регионах.
ГМФО созданы и координируются Минэкономразвития
для поддержки субъектов МСП, а также самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Их учредителями являются регионы и муниципальные образования. ГМФО предоставляют микрозаймы на сумму до 5 миллионов рублей на срок до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в рамках 2023 года составляет 5,8%).
Развитие системы кредитования бизнеса — одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
.
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