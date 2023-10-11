https://ria.ru/20231011/mikrozaymy-1901860549.html

МСБ сможет получать микрозаймы онлайн по сокращенному пакету документов

МСБ сможет получать микрозаймы онлайн по сокращенному пакету документов - РИА Новости, 11.10.2023

МСБ сможет получать микрозаймы онлайн по сокращенному пакету документов

Малый и средний бизнес получил возможность на Цифровой платформе МСП.РФ оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и единому для всей страны пакету... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T09:30

2023-10-11T09:30

2023-10-11T09:30

экономика

россия

калининград

владивосток

андрей белоусов

александр исаевич

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

корпорация мсп

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Малый и средний бизнес получил возможность на Цифровой платформе МСП.РФ оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и единому для всей страны пакету документов, сообщает Корпорация МСП (КМСП), выступающая оператором платформы.Сервис "Подбор и получение микрофинансирования", запущенный на МСП.РФ, позволяет получать поддержку в виде льготных микрозаймов в 131 государственной микрофинансовой организации (ГМФО). В рамках нового сервиса уже выданы первые 42 займа на 128 миллионов рублей, их получателями стали компании гостиничного, производственного бизнеса, а также общепита и торговли.Сервис предусматривает единый сокращенный (в ряде регионов вдвое) пакет документов, единый срок рассмотрения (до пяти календарных дней), исчерпывающий перечень оснований для отказа с указанием причин, подачу и отслеживание статуса заявки без посещения офиса ГМФО. Заемщик также автоматически проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля, который состоит из 1200 параметров бизнеса."Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и стандартному для всей страны пакету документов. Причем, в более короткие сроки и с обоснованием причины в случае отказа в займе. Теперь для предпринимателя от Калининграда до Владивостока одинаковые условия получения микрозаймов", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что ведущие государственные МФО в регионах уже формируют планы по выдаче микрозаймов через новый онлайн-сервис. Так, в Республиках Башкортостан и Татарстан, Удмуртской Республике, Иркутской и Саратовской областях рассчитывают до конца года выдать бизнесу не менее 1 миллиарда рублей микрозаймов.Изменения подходов к работе ГМФО и упрощение получения микрозаймов — результат их включения в состав участников Национальной гарантийной системы (НГС), координатором которой является Корпорация МСП. Это позволяет устанавливать новые требования к ним и их деятельности. В настоящее время в периметр мониторинга КМСП входит 136 ГМФО (92 организации регионального и 44 - муниципального уровней) в 84 регионах.ГМФО созданы и координируются Минэкономразвития для поддержки субъектов МСП, а также самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Их учредителями являются регионы и муниципальные образования. ГМФО предоставляют микрозаймы на сумму до 5 миллионов рублей на срок до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в рамках 2023 года составляет 5,8%).Развитие системы кредитования бизнеса — одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230905/msp-1894400477.html

https://ria.ru/20230911/kredity-1895092426.html

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калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, калининград, владивосток, андрей белоусов, александр исаевич, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация мсп