https://ria.ru/20231011/metropoliten-1901944198.html

На салатовой ветке метро Москвы временно остановили движение поездов

На салатовой ветке метро Москвы временно остановили движение поездов - РИА Новости, 11.10.2023

На салатовой ветке метро Москвы временно остановили движение поездов

На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка", сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:56

2023-10-11T10:56

2023-10-11T10:57

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщил о том, что интервалы движения поездов увеличены. "На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231003/metro-1900230380.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, происшествия