https://ria.ru/20231011/metropoliten-1901944198.html
На салатовой ветке метро Москвы временно остановили движение поездов
На салатовой ветке метро Москвы временно остановили движение поездов - РИА Новости, 11.10.2023
На салатовой ветке метро Москвы временно остановили движение поездов
На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка", сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:56
2023-10-11T10:56
2023-10-11T10:57
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602490103_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f09325a81ae669350023c197a85b2ff2.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщил о том, что интервалы движения поездов увеличены. "На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231003/metro-1900230380.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602490103_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_1f4452a0a5f8527af522fdda2018d946.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
На салатовой ветке метро Москвы временно остановили движение поездов
В метро Москвы нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка"