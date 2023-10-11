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На салатовой ветке метро Москвы временно остановили движение поездов - РИА Новости, 11.10.2023
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10:56 11.10.2023 (обновлено: 10:57 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/metropoliten-1901944198.html
На салатовой ветке метро Москвы временно остановили движение поездов
На салатовой ветке метро Москвы временно остановили движение поездов - РИА Новости, 11.10.2023
На салатовой ветке метро Москвы временно остановили движение поездов
На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка", сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:56
2023-10-11T10:57
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщил о том, что интервалы движения поездов увеличены. "На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На салатовой ветке метро Москвы временно остановили движение поездов

В метро Москвы нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочий на станции метро
Рабочий на станции метро - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочий на станции метро. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщил о том, что интервалы движения поездов увеличены.
"На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции "Люблино" до станции "Дубровка". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
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