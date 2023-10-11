https://ria.ru/20231011/metro-1901971109.html

Машиниста поезда, пострадавшего при ЧП в метро Москвы, достали из кабины

Машиниста поезда, пострадавшего при ЧП в метро Москвы, достали из кабины - РИА Новости, 11.10.2023

Машиниста поезда, пострадавшего при ЧП в метро Москвы, достали из кабины

Машиниста поезда, столкнувшегося с другим составом на станции метро "Печатники" в Москве, достали из кабины, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:06

2023-10-11T12:06

2023-10-11T12:14

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей собянин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Машиниста поезда, столкнувшегося с другим составом на станции метро "Печатники" в Москве, достали из кабины, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда."На месте работают сотрудники МЧС России. По предварительной информации, пострадал машинист технического поезда, его деблокировали спасатели", - говорится в сообщении.

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2023

Дарья Буймова

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Работа спасателей и медиков на месте столкновения поездов в московском метро МЧС России оказывает помощь при ликвидации последствия происшествия в московском метро На станции «Печатники» произошел накат технического состава на стоящий на платформе поезд. 2023-10-11T12:06 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей собянин, видео