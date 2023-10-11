https://ria.ru/20231011/metro-1901971109.html
Машиниста поезда, пострадавшего при ЧП в метро Москвы, достали из кабины
Машиниста поезда, пострадавшего при ЧП в метро Москвы, достали из кабины - РИА Новости, 11.10.2023
Машиниста поезда, пострадавшего при ЧП в метро Москвы, достали из кабины
Машиниста поезда, столкнувшегося с другим составом на станции метро "Печатники" в Москве, достали из кабины, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:06
2023-10-11T12:06
2023-10-11T12:14
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901971863_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a45d1ad4540b793a4d12ea10fc62897e.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Машиниста поезда, столкнувшегося с другим составом на станции метро "Печатники" в Москве, достали из кабины, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда."На месте работают сотрудники МЧС России. По предварительной информации, пострадал машинист технического поезда, его деблокировали спасатели", - говорится в сообщении.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901971863_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b76594a29757dc672ee8a12f94e1e4dd.jpg
Работа спасателей и медиков на месте столкновения поездов в московском метро
МЧС России оказывает помощь при ликвидации последствия происшествия в московском метро
На станции «Печатники» произошел накат технического состава на стоящий на платформе поезд.
2023-10-11T12:06
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей собянин, видео
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сергей Собянин
Машиниста поезда, пострадавшего при ЧП в метро Москвы, достали из кабины
Машиниста поезда, пострадавшего при ЧП на станции "Печатники", достали из кабины