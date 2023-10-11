https://ria.ru/20231011/mekhanizm-1902047359.html

Путин: США пренебрегли механизмами решения в арабо-израильском конфликте

Путин: США пренебрегли механизмами решения в арабо-израильском конфликте - РИА Новости, 11.10.2023

Путин: США пренебрегли механизмами решения в арабо-израильском конфликте

США пренебрегли механизмами урегулирования в зоне арабо-израильского конфликта и решили отрегулировать все самостоятельно, ставку сделали на то, чтобы... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:49

2023-10-11T15:49

2023-10-11T15:49

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владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США пренебрегли механизмами урегулирования в зоне арабо-израильского конфликта и решили отрегулировать все самостоятельно, ставку сделали на то, чтобы удовлетворить материальные потребности людей, проживающих на палестинской территории, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ну, в чем проблема на сегодняшний день. Созданы механизмы урегулирования. Но Соединенные Штаты пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно. Не использовали эти механизмы. И в последние годы ставку сделали на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях", - сказал он на Российской энергетической неделе.

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в мире, сша, россия, владимир путин