https://ria.ru/20231011/makhinatsii-1902067912.html

Экс-президента Словакии осудили на два года за финансовые махинации

Экс-президента Словакии осудили на два года за финансовые махинации - РИА Новости, 11.10.2023

Экс-президента Словакии осудили на два года за финансовые махинации

Суд приговорил бывшего президента Словакии Андрея Киску к 2 годам условно и наложил на него штраф в размере 15 тысяч евро за финансовые махинации, сообщил в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:49

2023-10-11T16:49

2023-10-11T16:50

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БРАТИСЛАВА, 11 окт - РИА Новости. Суд приговорил бывшего президента Словакии Андрея Киску к 2 годам условно и наложил на него штраф в размере 15 тысяч евро за финансовые махинации, сообщил в среду портал dennikn.sk. В апреле 2022 года прокуратура Словакии предъявила обвинение в мошенничестве в ходе президентской избирательной кампании в 2014 году экс-президенту республики и долларовому миллионеру Киске. По данным местных СМИ, Киска, который неоднократно заявлял, что тратит на президентскую кампанию лишь свои личные средства, внес эти расходы на счет своей фирмы. Таким образом он незаконно вернул себе с них НДС в размере 155 тысяч евро. "Киске назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в размере 15 тысяч евро", - пишет издание со ссылкой на вердикт суда. По данным портала, решение суда не вступило в законную силу, Киска, который отрицает свою вину, намерен его оспорить. На состоявшихся весной 2014 года президентских выборах Киска набрал во втором туре 59,38% голосов, опередив почти на 20% тогдашнего премьера Роберта Фицо. Позднее Киска неоднократно заявлял, что выдвинутые против него полицией обвинения являются не чем иным, как местью за поражение со стороны Фицо. Следствие по делу Киски длилось с 2017 года. Киска занимал пост главы Словакии с июня 2014 по июнь 2019 года. Затем он основал и возглавил партию "За людей", которая в 2020 году вошла в состав парламента, а потом в состав правящей коалиции. Однако Киска вскоре после этого, на фоне выдвинутых против него полицией нескольких обвинений в мошенничестве, объявил об уходе из политики по состоянию здоровья.

https://ria.ru/20230908/dimitrov-1895013388.html

https://ria.ru/20230831/moshenniki-1893423445.html

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в мире, справки, словакия, андрей киска, роберт фицо