https://ria.ru/20231011/lodka-1902007561.html

Житель Калининграда пытался вывезти дочь из Литвы на надувной лодке

Житель Калининграда пытался вывезти дочь из Литвы на надувной лодке - РИА Новости, 11.10.2023

Житель Калининграда пытался вывезти дочь из Литвы на надувной лодке

Суд рассмотрит уголовное дело о незаконном пересечении границы жителем Калининграда, который пытался вывезти дочь из Литвы, сообщает Калининградский областной... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:49

2023-10-11T13:49

2023-10-11T13:49

происшествия

литва

калининград

россия

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КАЛИНИНГРАД, 11 окт - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело о незаконном пересечении границы жителем Калининграда, который пытался вывезти дочь из Литвы, сообщает Калининградский областной суд в Telegram-канале."В суд поступило уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы", - говорится в Telegram-канале суда. По версии следствия, 27 августа обвиняемый, являясь гражданином России, попытался вывезти из Литвы свою несовершеннолетнюю дочь. Используя надувную лодку, взяв продукты, теплую одежду и документы, они незаконно пересекли границу РФ и пешком по тропе вышли к заставе "Дюнное", где его обнаружили российские пограничники. Мужчине вменили ч. 1 ст. 322 УК (пересечение госграницы без надлежащего разрешения), максимальная санкция которой - лишение свободы на срок до двух лет. Решается вопрос о назначения дела к слушанию.

https://ria.ru/20230720/polsha-1885356829.html

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происшествия, литва, калининград, россия