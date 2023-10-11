Рейтинг@Mail.ru
Житель Калининграда пытался вывезти дочь из Литвы на надувной лодке - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/lodka-1902007561.html
Житель Калининграда пытался вывезти дочь из Литвы на надувной лодке
Житель Калининграда пытался вывезти дочь из Литвы на надувной лодке - РИА Новости, 11.10.2023
Житель Калининграда пытался вывезти дочь из Литвы на надувной лодке
Суд рассмотрит уголовное дело о незаконном пересечении границы жителем Калининграда, который пытался вывезти дочь из Литвы, сообщает Калининградский областной... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:49
2023-10-11T13:49
происшествия
литва
калининград
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151798/33/1517983381_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_a0cd5d7762680285d7eab1fa04f38eb7.jpg
КАЛИНИНГРАД, 11 окт - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело о незаконном пересечении границы жителем Калининграда, который пытался вывезти дочь из Литвы, сообщает Калининградский областной суд в Telegram-канале."В суд поступило уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы", - говорится в Telegram-канале суда. По версии следствия, 27 августа обвиняемый, являясь гражданином России, попытался вывезти из Литвы свою несовершеннолетнюю дочь. Используя надувную лодку, взяв продукты, теплую одежду и документы, они незаконно пересекли границу РФ и пешком по тропе вышли к заставе "Дюнное", где его обнаружили российские пограничники. Мужчине вменили ч. 1 ст. 322 УК (пересечение госграницы без надлежащего разрешения), максимальная санкция которой - лишение свободы на срок до двух лет. Решается вопрос о назначения дела к слушанию.
https://ria.ru/20230720/polsha-1885356829.html
литва
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151798/33/1517983381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea7cbee5566c3ca482307387d91c806b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, литва, калининград, россия
Происшествия, Литва, Калининград, Россия
Житель Калининграда пытался вывезти дочь из Литвы на надувной лодке

Калининградца будут судить за попытку вывезти дочь из Литвы на надувной лодке

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на городской квартал "Рыбная деревня" в Калининграде
Вид на городской квартал Рыбная деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Вид на городской квартал "Рыбная деревня" в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 11 окт - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело о незаконном пересечении границы жителем Калининграда, который пытался вывезти дочь из Литвы, сообщает Калининградский областной суд в Telegram-канале.
"В суд поступило уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы", - говорится в Telegram-канале суда.
По версии следствия, 27 августа обвиняемый, являясь гражданином России, попытался вывезти из Литвы свою несовершеннолетнюю дочь. Используя надувную лодку, взяв продукты, теплую одежду и документы, они незаконно пересекли границу РФ и пешком по тропе вышли к заставе "Дюнное", где его обнаружили российские пограничники.
Мужчине вменили ч. 1 ст. 322 УК (пересечение госграницы без надлежащего разрешения), максимальная санкция которой - лишение свободы на срок до двух лет. Решается вопрос о назначения дела к слушанию.
Крыница-Морска, Польша - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Недалеко от российской границы выловили пьяного "моряка" из Польши
20 июля, 19:22
 
ПроисшествияЛитваКалининградРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала