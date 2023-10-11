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Житель Калининграда пытался вывезти дочь из Литвы на надувной лодке
Житель Калининграда пытался вывезти дочь из Литвы на надувной лодке - РИА Новости, 11.10.2023
Житель Калининграда пытался вывезти дочь из Литвы на надувной лодке
Суд рассмотрит уголовное дело о незаконном пересечении границы жителем Калининграда, который пытался вывезти дочь из Литвы, сообщает Калининградский областной... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:49
2023-10-11T13:49
2023-10-11T13:49
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КАЛИНИНГРАД, 11 окт - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело о незаконном пересечении границы жителем Калининграда, который пытался вывезти дочь из Литвы, сообщает Калининградский областной суд в Telegram-канале."В суд поступило уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы", - говорится в Telegram-канале суда. По версии следствия, 27 августа обвиняемый, являясь гражданином России, попытался вывезти из Литвы свою несовершеннолетнюю дочь. Используя надувную лодку, взяв продукты, теплую одежду и документы, они незаконно пересекли границу РФ и пешком по тропе вышли к заставе "Дюнное", где его обнаружили российские пограничники. Мужчине вменили ч. 1 ст. 322 УК (пересечение госграницы без надлежащего разрешения), максимальная санкция которой - лишение свободы на срок до двух лет. Решается вопрос о назначения дела к слушанию.
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Происшествия, Литва, Калининград, Россия
Житель Калининграда пытался вывезти дочь из Литвы на надувной лодке
Калининградца будут судить за попытку вывезти дочь из Литвы на надувной лодке