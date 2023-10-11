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В Сочи мужчина избил свою возлюбленную при выборе съемной квартиры - РИА Новости, 11.10.2023
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16:21 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/kvartira-1902057543.html
В Сочи мужчина избил свою возлюбленную при выборе съемной квартиры
В Сочи мужчина избил свою возлюбленную при выборе съемной квартиры - РИА Новости, 11.10.2023
В Сочи мужчина избил свою возлюбленную при выборе съемной квартиры
Житель Сочи оштрафован за избиение своей пассии, с которой поссорился, когда они выбирали съёмную квартиру в центре Сочи, сообщает "МВД Медиа". РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:21
2023-10-11T16:21
происшествия
сочи
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КРАСНОДАР, 11 окт – РИА Новости. Житель Сочи оштрафован за избиение своей пассии, с которой поссорился, когда они выбирали съёмную квартиру в центре Сочи, сообщает "МВД Медиа". По данным ведомства, конфликт произошел в минувшую субботу на лестничной площадке многоэтажки в Центральном округе Сочи. Местный житель 53-лет "причинил телесные повреждения" своей 50-летней сожительнице во время ссоры при осмотре квартиры, которую они планировали арендовать для совместного проживания. "Полицейские задержали мужчину и составили в отношении него протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Решением суда ему назначено наказание в виде выплаты административного штрафа. Женщину доставили в больницу, где ей была оказана медицинская помощь, после чего на следующий день она самовольно покинула лечебное учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту избиения полицейские проводят проверку.
https://ria.ru/20231010/mat-1901663339.html
https://ria.ru/20230922/podrostok-1897963945.html
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
В Сочи мужчина избил свою возлюбленную при выборе съемной квартиры

В Сочи мужчину, избившего возлюбленную при выборе съемной квартиры, оштрафовали

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПолицейские у фургона
Полицейские у фургона - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Полицейские у фургона. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 окт – РИА Новости. Житель Сочи оштрафован за избиение своей пассии, с которой поссорился, когда они выбирали съёмную квартиру в центре Сочи, сообщает "МВД Медиа".
По данным ведомства, конфликт произошел в минувшую субботу на лестничной площадке многоэтажки в Центральном округе Сочи. Местный житель 53-лет "причинил телесные повреждения" своей 50-летней сожительнице во время ссоры при осмотре квартиры, которую они планировали арендовать для совместного проживания.
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«
"Полицейские задержали мужчину и составили в отношении него протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Решением суда ему назначено наказание в виде выплаты административного штрафа. Женщину доставили в больницу, где ей была оказана медицинская помощь, после чего на следующий день она самовольно покинула лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту избиения полицейские проводят проверку.
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