https://ria.ru/20231011/kvartira-1902057543.html

В Сочи мужчина избил свою возлюбленную при выборе съемной квартиры

В Сочи мужчина избил свою возлюбленную при выборе съемной квартиры - РИА Новости, 11.10.2023

В Сочи мужчина избил свою возлюбленную при выборе съемной квартиры

Житель Сочи оштрафован за избиение своей пассии, с которой поссорился, когда они выбирали съёмную квартиру в центре Сочи, сообщает "МВД Медиа". РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:21

2023-10-11T16:21

2023-10-11T16:21

происшествия

сочи

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КРАСНОДАР, 11 окт – РИА Новости. Житель Сочи оштрафован за избиение своей пассии, с которой поссорился, когда они выбирали съёмную квартиру в центре Сочи, сообщает "МВД Медиа". По данным ведомства, конфликт произошел в минувшую субботу на лестничной площадке многоэтажки в Центральном округе Сочи. Местный житель 53-лет "причинил телесные повреждения" своей 50-летней сожительнице во время ссоры при осмотре квартиры, которую они планировали арендовать для совместного проживания. "Полицейские задержали мужчину и составили в отношении него протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Решением суда ему назначено наказание в виде выплаты административного штрафа. Женщину доставили в больницу, где ей была оказана медицинская помощь, после чего на следующий день она самовольно покинула лечебное учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту избиения полицейские проводят проверку.

https://ria.ru/20231010/mat-1901663339.html

https://ria.ru/20230922/podrostok-1897963945.html

сочи

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происшествия, сочи