https://ria.ru/20231011/kvartira-1901906235.html

Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставили на продажу

Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставили на продажу - РИА Новости, 11.10.2023

Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставили на продажу

Национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма выставлена на продажу, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T06:18

2023-10-11T06:18

2023-10-11T07:34

ливадия

республика крым

ялта

владимир зеленский

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма выставлена на продажу, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.Ранее сообщалось, что рыночная стоимость квартиры составляет около 24 миллионов рублей. Ее площадь – порядка 100 квадратных метров. Жилье было оформлено на жену Зеленского Елену."Ранее национализированная квартира выставлена на продажу путем открытого аукциона", - сказали в пресс-службе. В частности, лот размещен на официальном портале "ГИС Торги", на котором выставляется на реализацию государственное и муниципальное имущество. Организатор аукциона – распорядительная дирекция имущества Республики Крым. Аукцион пройдет в электронной форме. Общая площадь квартиры – 119,5 квадратных метров."Предмет торгов. Имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, д. 44 А, кв. 501 общей начальной минимальной стоимостью 24 642 490 (двадцать четыре миллиона шестьсот сорок две тысячи четыреста девяносто) рублей", - говорится в описании.Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го.В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики."Работа по выявлению имущества украинских олигархов в Крыму продолжается, чтобы не позволить им зарабатывать на крымчанах", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873860211.html

https://ria.ru/20231006/statuya-1901011356.html

ливадия

республика крым

ялта

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ливадия, республика крым, ялта, владимир зеленский, владимир константинов