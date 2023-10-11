Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставили на продажу
Национализированную квартиру семьи Зеленского в Крыму выставили на продажу
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма выставлена на продажу, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.
Ранее сообщалось, что рыночная стоимость квартиры составляет около 24 миллионов рублей. Ее площадь – порядка 100 квадратных метров. Жилье было оформлено на жену Зеленского Елену.
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"Ранее национализированная квартира выставлена на продажу путем открытого аукциона", - сказали в пресс-службе.
В частности, лот размещен на официальном портале "ГИС Торги", на котором выставляется на реализацию государственное и муниципальное имущество. Организатор аукциона – распорядительная дирекция имущества Республики Крым. Аукцион пройдет в электронной форме. Общая площадь квартиры – 119,5 квадратных метров.
"Предмет торгов. Имущество, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, д. 44 А, кв. 501 общей начальной минимальной стоимостью 24 642 490 (двадцать четыре миллиона шестьсот сорок две тысячи четыреста девяносто) рублей", - говорится в описании.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го.
В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
"Работа по выявлению имущества украинских олигархов в Крыму продолжается, чтобы не позволить им зарабатывать на крымчанах", - подчеркнул глава парламента.