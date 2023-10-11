https://ria.ru/20231011/kultura-1902092773.html

Отменить русскую культуру не получилось, заявили в Россотрудничестве

Отменить русскую культуру не получилось, заявили в Россотрудничестве - РИА Новости, 11.10.2023

Отменить русскую культуру не получилось, заявили в Россотрудничестве

Попытки отмены русской культуры на Западе не увенчались успехом, наметилась обратная тенденция, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:54

2023-10-11T17:54

2023-10-11T18:29

северная америка

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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СТАМБУЛ, 11 окт - РИА Новости. Попытки отмены русской культуры на Западе не увенчались успехом, наметилась обратная тенденция, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. По его словам, тенденцию отмены культуры в начале специальной военной операции модно было обсуждать в Европе и Северной Америке. "Но мы потом увидели, что не получилось отменить русскую культуру, не потому что не получилось закрыть, допустим, каналы проникновения культуры, а потому что не удалось отменить интерес людей в странах к России и русской культуре", - заявил Шевцов на полях Международной недели русского языка в Стамбуле. "Сейчас мы видим тенденцию смены позиции людей в Западной Европе и Северной Америке по отношению именно к русской культуре. Безусловно, только наметился тренд… все увидели бесперспективность политики санкций. Все больше и больше людей приходят в наши центры за рубежом и говорят: "Давайте более активно общаться". А те, кто активно и изначально изучали русский язык, ходили на наши мероприятия, так и ходят, взаимодействуют с РФ", - добавил он. Шевцов отметил, что позитивно смотрит на развитие отношений россиян с иностранцами. "Как бы это ни было парадоксально, мы видим за рубежом интерес к изучению русского языка, к налаживанию отношений в академической среде, достаточно серьезное расширение контактов по линии науки", - отметил Шевцов.

https://ria.ru/20231004/kultura-1900455036.html

https://ria.ru/20230929/pelevin-1899161388.html

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северная америка, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), европа, россия