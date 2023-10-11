https://ria.ru/20231011/kontrnastuplenie-1902106178.html

США заявили, что Украина продолжит контрнаступление зимой

США заявили, что Украина продолжит контрнаступление зимой - РИА Новости, 11.10.2023

США заявили, что Украина продолжит контрнаступление зимой

Украина собирается продолжать попытки наступления предстоящей зимой, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:45

2023-10-11T18:45

2023-10-11T19:48

киев

вооруженные силы сша

сша

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Украина собирается продолжать попытки наступления предстоящей зимой, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун на пресс-конференции в Брюсселе."Я понимаю, что зимние месяцы будут более сложными, но у Украине есть намерение продолжать свои наступательные операции на протяжении зимних месяцев", — сказал генерал.В бельгийской столице проходила встреча сторонников Украины, которые обсуждали дальнейшие военные поставки. Как заявил Браун, США и другие страны гарантировали Киеву всяческую поддержку.По словам главы Пентагона Ллойда Остина, коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать ВВС, возглавят США. В эту группу также войдут Дания и Нидерланды, которые помогут осваивать F-16. В свою очередь, Эстония и Люксембург возглавят коалицию стран, которая поможет Украине укреплять кибербезопасность, а Литва — помогать разминированию.Как заявлял Владимир Путин, украинское контрнаступление, начавшееся 4 июня, полностью провалилось. По данным на начало октября, Киев потерял более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что это решение ничего не поменяло на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231011/vyvod-1901899271.html

https://ria.ru/20231011/vsu-1902066103.html

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