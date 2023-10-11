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США заявили, что Украина продолжит контрнаступление зимой - РИА Новости, 11.10.2023
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18:45 11.10.2023 (обновлено: 19:48 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/kontrnastuplenie-1902106178.html
США заявили, что Украина продолжит контрнаступление зимой
США заявили, что Украина продолжит контрнаступление зимой - РИА Новости, 11.10.2023
США заявили, что Украина продолжит контрнаступление зимой
Украина собирается продолжать попытки наступления предстоящей зимой, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:45
2023-10-11T19:48
киев
вооруженные силы сша
сша
украина
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Украина собирается продолжать попытки наступления предстоящей зимой, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун на пресс-конференции в Брюсселе."Я понимаю, что зимние месяцы будут более сложными, но у Украине есть намерение продолжать свои наступательные операции на протяжении зимних месяцев", — сказал генерал.В бельгийской столице проходила встреча сторонников Украины, которые обсуждали дальнейшие военные поставки. Как заявил Браун, США и другие страны гарантировали Киеву всяческую поддержку.По словам главы Пентагона Ллойда Остина, коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать ВВС, возглавят США. В эту группу также войдут Дания и Нидерланды, которые помогут осваивать F-16. В свою очередь, Эстония и Люксембург возглавят коалицию стран, которая поможет Украине укреплять кибербезопасность, а Литва — помогать разминированию.Как заявлял Владимир Путин, украинское контрнаступление, начавшееся 4 июня, полностью провалилось. По данным на начало октября, Киев потерял более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что это решение ничего не поменяло на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231011/vyvod-1901899271.html
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киев, вооруженные силы сша, сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Киев, Вооруженные силы США, США, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
США заявили, что Украина продолжит контрнаступление зимой

Глава Генштаба США: Украина намерена продолжить контрнаступление зимой

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Украина собирается продолжать попытки наступления предстоящей зимой, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун на пресс-конференции в Брюсселе.
"Я понимаю, что зимние месяцы будут более сложными, но у Украине есть намерение продолжать свои наступательные операции на протяжении зимних месяцев", — сказал генерал.
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Вчера, 02:36
В бельгийской столице проходила встреча сторонников Украины, которые обсуждали дальнейшие военные поставки. Как заявил Браун, США и другие страны гарантировали Киеву всяческую поддержку.
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать ВВС, возглавят США. В эту группу также войдут Дания и Нидерланды, которые помогут осваивать F-16. В свою очередь, Эстония и Люксембург возглавят коалицию стран, которая поможет Украине укреплять кибербезопасность, а Литва — помогать разминированию.
Как заявлял Владимир Путин, украинское контрнаступление, начавшееся 4 июня, полностью провалилось. По данным на начало октября, Киев потерял более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что это решение ничего не поменяло на поле боя для ВСУ.
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Вчера, 16:44
 
КиевВооруженные силы СШАСШАУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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